তৃণমূল পরিচালিত টাকি পুরসভার দুর্নীতির বিরুদ্ধে CID তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের
Taki Municipality Financial Corruption: টাকি পুরসভার বিরুদ্ধে মধ্যে অন্যতম অভিযোগ হল ইছামতির বুকে ভাসমান রেস্তোরাঁ তৈরির নামে প্রায় 80 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার ।
Published : October 8, 2026 at 10:13 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: টাকি পুরসভার পাহাড়প্রমাণ আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট । আদালতের সরাসরি নজরদারিতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ ।
এই চাঞ্চল্যকর মামলার আদালত বান্ধব হিসেবে আইনজীবী তিলক মিত্রকে নিয়োগ করা হয়েছে । পাশাপাশি, আদালত অবিলম্বে সিআইডিকে টাকি পুরসভা থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে ।
2023 সালে টাকি পুরসভার তৎকালীন তৃণমূল চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন খোদ তৎকালীন তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস । সে সময় একাধিক আর্থিক দুর্নীতি ও পুরবোর্ড পরিচালনায় বেনিয়মের নানা ইস্যুতে তৎকালীন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি । লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি । উল্টে জুটেছিল শাসানি, চোখ রাঙানি আর খুনের হুমকি । শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে জনগণের স্বার্থে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন সেই প্রাক্তন কাউন্সিলর ।
এই মামলায় টাকি পুরসভার বিরুদ্ধে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট আর্থিক দুর্নীতি ও তছরুপের অভিযোগ উঠেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ইছামতির বুকে ভাসমান রেস্তোরাঁ তৈরির নামে প্রায় 80 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ । এছাড়া জমি সংক্রান্ত একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মামলাকারীরা জানান যে, কোনওরকম বোর্ডের রেজুলেশন ছাড়াই মাত্র 420 টাকা বার্ষিক লিজের বিনিময়ে 'গোপাল ব্রিগ ফ্রিল্ড'-কে চার বিঘে জমি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে ।
একই সঙ্গে 'সোনার বাংলা' হোটেলের জন্য দেওয়া জমি মাত্র 120 টাকা বাৎসরিক লিজের চুক্তিতে দেওয়া হয় । এমনকি তৎকালীন পুরবোর্ডের আমলে প্রবীর চট্টোপাধ্যায় নামে একজন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নিয়মবহির্ভূতভাবে 72 লক্ষ 72 হাজার টাকা ঢোকার মতো গুরুতর আর্থিক অনিয়মের তথ্যও সামনে এসেছে ।
এই বিষয়ে মামলার বাদী প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস জানান যে, টাকি পুরসভায় তাঁর করা মামলায় দীর্ঘ চার মাসের লড়াইয়ের পরে কোর্ট মেনে নিয়েছে যে টাকি পুরসভায় প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই দুর্নীতি তদন্ত করবার জন্য সিআইডির নির্দেশ দিয়েছে । সেই সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কোর্ট আবার আলাদা করে মামলা করছে, যার জন্য দু'জনের একটি আলাদা কমিশন তৈরি করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, তিনি এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানেন না । তিনি বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে নিজের বাড়ির এক অসুস্থ সদস্যের সঙ্গে আছেন এবং আদালতের কোনও নির্দেশ বা কাগজ হাতে পাওয়ার পরেই ঝামেলায় না জড়িয়ে এই বিষয়ে যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানাবেন বলে জানান ।
মামলাকারীর আইনজীবী আইনজীবী ওমর ফারুক গাজী জানান, আদালত উভয় পক্ষকে শুনেছে এবং ডিরেক্টর অফ লোকাল বডিস'এর রিপোর্ট ও টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান-সহ অন্যান্য কার্যনির্বাহী কর্তাদের সমস্ত এফিডেভিটের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, 2018 থেকে 2022 এবং পরবর্তীতে 2022 থেকে 2026 পর্যন্ত একটি বিরাট বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি রয়েছে । ফলে সেই আর্থিক দুর্নীতি সিআইডির কাছে ট্রান্সফার করা হয়েছে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরসভার সমস্ত ডকুমেন্টস সিআইডি সিজ করবে এবং তার ভিত্তিতে একজন অ্যামিকাস কিউরি পুরো বিষয়টাকে অবজার্ভ করে আগামী 10 ডিসেম্বর 2026 তারিখে পরবর্তী শুনানিতে জানাবে । আদালত এটাকে স্বতঃপ্রণোদিত কগনিজেন্স নিয়ে জানিয়েছে যে, জনগণের পাবলিক ফান্ড এইভাবে মিসএপ্রোপ্রিয়েশন করাটা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী এবং আদালত এটাকে অত্যন্ত শক্তভাবে নিয়েছে ।
রাজ্য সরকারের অডিট রিপোর্টে থাকা এই সমস্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য দেখে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি । রাজ্যের অন্যান্য পুরসভা ভেঙে দেওয়া হলেও এখনও কীভাবে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড বহাল রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত । বিচারপতির এজলাসে প্রশ্ন ওঠে যে টাকির চেয়ারম্যান কি 'সর্বশক্তিমান' ?
জনগণের করের টাকা এভাবে নয়ছয় হওয়ার অভিযোগ ও রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলে শেষপর্যন্ত এই মামলার তদন্তভার সিআইডির হাতে সঁপে দিয়েছে আদালত । আদালতের সরাসরি নজরদারিতে এই তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে । আগামী 10 ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ।