সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, সিবিআইয়ের দ্বিতীয় তদন্ত রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং চাষের জমি দখল করার অভিযোগের মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই ৷ এই তদন্ত কতদূর ? সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের ৷

CBI Investigation on Sandeshkhali
শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 29 অক্টোবর: সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর বছরের নির্যাতন ও জোর করে এলাকার জমি দখলের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই মামলায় সিবিআই-কে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত ৷

বুধবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ 4 নভেম্বরের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ পরবর্তী শুনানি 24 নভেম্বরের পরে হবে ৷

2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান, উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজ্যরাজনীতি ৷ তাদের গ্রেফতারের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ পরে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানমের নির্দেশে গ্রেফতার হয় শেখ শাহজাহান ৷ পাশাপাশি গ্রেফতার হয় বাকিরাও ৷

এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷ সিবিআই সন্দেশখালি মামলার প্রথম রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে ৷

অন্যদিকে, সন্দেশখালির ঘটনা সামনে আসার পর পর, স্থানীয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের নামে একটি স্টিং অপারেশন ভিডিয়ো সামনে এসেছিল ৷ সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টাকা দিয়ে মহিলাদের মিথ্যা অভিযোগ করায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন ৷ পরে গঙ্গাধর জানান, তাঁর কণ্ঠস্বর নকল করে এই ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে ৷ এই ভিডিয়োকে কেন্দ্র করেও গঙ্গাধর কয়াল কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷

এদিন গঙ্গাধরের আইনজীবী জানান, তারা গোটা ঘটনা সিবিআই-কে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন ৷ স্টিং অপারেশনের ঘটনার তদন্তভারও সিবিআই-কে দেওয়া হোক ৷ যদিও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এদিন জানিয়েছে, আগে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দিক ৷ তারপর আদালত এ বিষয়ে বিবেচনা করবে ৷

সিবিআই-এর পক্ষে আদালতে জানানো হয়, সন্দেশখালির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে তারা গ্রেফতার করেছে ৷ সে এখন জেলে রয়েছে ৷ পাশাপাশি সন্দেশখালিতে জমি দখল করে ভেড়ি বানানোর যে অভিযোগ, তাও খতিয়ে দেখে স্থানীয় প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ৷ সন্দেশখালির রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা-সহ একগুচ্ছ নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল ৷ শেখ শাহজাহান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার সত্যতা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিবিআইকে ৷

