সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, সিবিআইয়ের দ্বিতীয় তদন্ত রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, সিবিআইয়ের দ্বিতীয় তদন্ত রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং চাষের জমি দখল করার অভিযোগের মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই ৷ এই তদন্ত কতদূর ? সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের ৷
Published : October 29, 2025 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর বছরের নির্যাতন ও জোর করে এলাকার জমি দখলের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই মামলায় সিবিআই-কে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত ৷
বুধবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ 4 নভেম্বরের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ পরবর্তী শুনানি 24 নভেম্বরের পরে হবে ৷
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান, উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজ্যরাজনীতি ৷ তাদের গ্রেফতারের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ পরে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানমের নির্দেশে গ্রেফতার হয় শেখ শাহজাহান ৷ পাশাপাশি গ্রেফতার হয় বাকিরাও ৷
এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷ সিবিআই সন্দেশখালি মামলার প্রথম রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে ৷
অন্যদিকে, সন্দেশখালির ঘটনা সামনে আসার পর পর, স্থানীয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের নামে একটি স্টিং অপারেশন ভিডিয়ো সামনে এসেছিল ৷ সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টাকা দিয়ে মহিলাদের মিথ্যা অভিযোগ করায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন ৷ পরে গঙ্গাধর জানান, তাঁর কণ্ঠস্বর নকল করে এই ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে ৷ এই ভিডিয়োকে কেন্দ্র করেও গঙ্গাধর কয়াল কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷
এদিন গঙ্গাধরের আইনজীবী জানান, তারা গোটা ঘটনা সিবিআই-কে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন ৷ স্টিং অপারেশনের ঘটনার তদন্তভারও সিবিআই-কে দেওয়া হোক ৷ যদিও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এদিন জানিয়েছে, আগে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির দ্বিতীয় রিপোর্ট জমা দিক ৷ তারপর আদালত এ বিষয়ে বিবেচনা করবে ৷
সিবিআই-এর পক্ষে আদালতে জানানো হয়, সন্দেশখালির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে তারা গ্রেফতার করেছে ৷ সে এখন জেলে রয়েছে ৷ পাশাপাশি সন্দেশখালিতে জমি দখল করে ভেড়ি বানানোর যে অভিযোগ, তাও খতিয়ে দেখে স্থানীয় প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ৷ সন্দেশখালির রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা-সহ একগুচ্ছ নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল ৷ শেখ শাহজাহান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার সত্যতা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিবিআইকে ৷