আরজি করের নির্যাতিতার ধর্ষণ-খুনের কিনারায় 3 সপ্তাহের ডেডলাইন হাইকোর্টের

আরজি করের নির্যাতিতার ধর্ষণ-খুনের কিনারায় 3 সপ্তাহের ডেডলাইন হাইকোর্টের
কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের পড়ুয়া-চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্ত শেষ করতে সিবিআই-কে ডেডলাইন দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : August 28, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: আরজি করের চিকিৎসক-পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের তদন্ত তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে সিবিআই-কে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শুক্রবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে । এদিন আদালতে পুরো মামলার শুনানিই হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে (ইন ক্যামেরা) ৷ শুধু মামলার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী ও মামলাকারী পক্ষ ছাড়া আদালত কক্ষে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ৷
এদিন সিবিআই-এর তরফে মামলার তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় আদালতে ৷ রিপোর্টে তারা জানিয়েছে, নির্যাতিতার পরিবার যাদের জিজ্ঞাসাবাদের দাবি জানিয়েছিল তাদের মধ্যে 16 জনকে চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে চার জন ডাক্তার ও ঘটনার দিন রাতে যে ডেলিভারি বয় খাবার দিয়েছিল তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷
সিবিআই-এর পক্ষ থেকে বেঞ্চের কাছে তদন্ত শেষ করতে আরও চার সপ্তাহ সময় চাওয়া হয় ৷ কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ তিন সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দেয় ৷ 24 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি ৷ সূত্রের খবর, ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বিচারপতিরা এই মামলার বিপুল তথ্যপ্রমাণ, নথির ভারে ভারাক্রান্ত ৷ সিবিআই-এর তদন্তের ভিত্তিতে আদালত এবার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চায় ৷
গত 25 জুন আরজি করের ঘটনায় নতুন করে সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ও বিচারপতি শম্পা সরকারের বিশেষ বেঞ্চ সিবিআই-কে ঘটনার দিন অর্থাৎ 2024 সালের 8 অগস্ট রাতে ডিনারের সময় থেকে পরদিন শ্মশানে নির্যাতিতার শেষকৃত্য পর্যন্ত কী কী ঘটনা ঘটেছে, তা নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেয় ৷ এর আগে সিবিআই একটি রিপোর্ট দিয়ে জানায়, এই মামলার তদন্তে সম্পূর্ণ নতুন দল তদন্ত করছে ৷ এদিনও ফের তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
গত 21 মে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ নির্দেশে জানান, সিবিআই জয়েন্ট ডিরেক্টরের (ইস্টার্ন জোন) নেতৃত্বে তিন সদস্যের সিট এই মামলার তদন্ত করবে ৷ নির্যাতিতার পরিবারের তরফে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও পরিবারের তরফে যে সমস্ত অভিযোগ তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে ফের তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ ঘটনার দিন রাতের খাবার খাওয়ার সময় থেকে পরদিন তাঁর শেষকৃত্য হওয়া পর্যন্ত- এই সময়ের মধ্যে কী কী ঘটেছিল, তা পুনরায় সিবিআইকে তদন্ত করতে হবে ৷ এর জন্য যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই ৷ পাশাপাশি পরিবারের তরফে যে অভিযোগগুলি তোলা হয়েছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷
এর মধ্যে গত 31 জুলাই এই ঘটনার প্রথম থেকে তদন্তের দায়িত্বে থাকা সিবিআই আধিকারিক সীমা পহুজাকে সরিয়ে নতুন তদন্তকারী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় সন্দীপনী গর্গকে। নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা দীর্ঘদিন ধরে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ৷ তদন্তে গতি আনা এবং নতুনভাবে মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার দাবিতে তাঁরা তদন্তকারী অফিসার পরিবর্তনের আবেদনও করেছিলেন ৷
2024 সালের 9 অগস্ট সকালে আরজি কর হাসপাতালের চার তলার সেমিনার রুমে পড়ুয়া-চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ ওইদিন তড়িঘড়ি তাঁর দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয় বলে অভিযোগ তোলেন চিকিৎসকের বাবা-মা ৷ গত 9 অগস্ট ঘটনার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে হুড়োহুড়ি করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ পোড়ানোর তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
তাঁর নির্দেশে উত্তর 24 পরগনার খড়দা থানায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, পানিহাটি পুরসভার কাউন্সিলর সোমনাথ দে ও নির্যাতিতা তরুণীর প্রতিবেশী সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় ৷ নিহত চিকিৎসকের দেহ দ্রুত সৎকারের ঘটনায় নির্মল ঘোষের ভূমিকা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন মৃতার বাবা-মা । অগস্টের 13 তারিখে প্রাক্তন বিধায়ককে পুরীর একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় হাসপাতালের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে শিয়ালদা আদালত ৷ গত বছরের 20 জানুয়ারি তাকে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনান বিচারক অনির্বাণ দাস ৷ পাশাপাশি 17 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত ৷