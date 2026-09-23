নরেন্দ্রপুরে ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে কোটি কোটির প্রতারণা ! সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের
Digital Arrest: বিচারপতি জানিয়েছেন, নরেন্দ্রপুরের মামলায় 2 কোটি 66 লাখ টাকা প্রতারণা করে বৃদ্ধদের সর্বস্বান্ত করার অভিযোগ রয়েছে ৷
Published : September 23, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: নরেন্দ্রপুর থানায় ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে কোটি কোটি টাকা হাতানোর মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নরেন্দ্রপুর থানার 2024 সালের 3 সেপ্টেম্বর দায়ের হওয়া মামলা সিবিআইকে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন ।
এর আগে সুপ্রিম কোর্ট গত বছর 1 ডিসেম্বর সুয়োমোটো মামলায় নির্দেশ দিয়েছিল যে, ডিজিটাল অ্যারেস্টর নামে তোলাবাজির মামলা সব সিবিআইকে দিতে । দিনে দিনে ক্রমবর্ধমান এই ধরনের অপরাধের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত ৷ ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো সাইবার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর তদন্তে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে নিযুক্ত করে ৷ পুলিশ তদন্তে কোনও অগ্রগতি দেখাতে না-পারায়, সেই সূত্র ধরে নরেন্দ্রপুরের মামলাও সিবিআইয়ের কাছে পাঠিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।
বিচারপতি জানিয়েছেন, নরেন্দ্রপুরের মামলায় 2 কোটি 66 লাখ টাকা প্রতারণা করে বৃদ্ধদের সর্বস্বান্ত করার অভিযোগ রয়েছে ৷ তাই সিবিআইকে এমন মামলা দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে আদালত । কারণ সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের পর গোটা দেশের এমন সমস্ত মামলা সিবিআইকে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি । এই মামলার কেস ডায়েরি-সহ অন্যান্য নথি থানাকে সিবিআইয়ের হাতে সাতদিনের মধ্যে তুলে দিতে হবে । সিবিআইকে তদন্ত হাতে নিয়ে পদক্ষেপ করতে হবে বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট ।
এদিন সিবিআই তদন্তে মৃদু আপত্তি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের তরফে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ তখনই ব্যাংকের আইনজীবীকে থামিয়ে দিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "ব্যাংক গ্রিভান্স রিড্রেসাল পোর্টাল তৈরি করেছে ? আগে এটা দেখাক ব্যাংক । ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে আমাকে মুখ খোলাবেন না । এবার গিয়ে সিবিআইয়ের কাছে জবাব দিন । কাস্টমারের সমস্যা সমাধান পোর্টাল যদি আপনার ব্যাংক না-করে থাকে, সেটা নিয়ে এখন নতুন করে এখানে আর বলে লাভ নেই ।"
জয়শ্রী রামকৃষ্ণন ও অন্য এক ব্যক্তির দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানিকালে তাঁরা নিজেদের এই সাইবার প্রতারণার শিকার বলে দাবি করেছিলেন । আবেদনকারীদের অভিযোগ, 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণার মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় 2.66 কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে । নরেন্দ্রপুর থানার 1058/2024 নম্বর মামলার কেস ডায়েরি এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথিপত্র সাতদিনের মধ্যে সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ।