15 বছর আগে নিখোঁজ দুই কিশোর, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের
15 Years Old Missing Case: ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সিবিআইকে রিপোর্ট জমার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ।
Published : October 7, 2026 at 7:01 PM IST
কলকাতা 7 অক্টোবর: প্রায় 15 বছর আগের জোড়া অপহরণরের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এতদিনেও পুলিশ ও সিআইডি হারিয়ে যাওয়া দুই কিশোরের কোনও হদিশ না পাওয়ায় 2011 ওই সালের ঘটনার তদন্তভার এবার গেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ।
হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সিবিআইকে রিপোর্ট জমার নির্দেশও দিয়েছে আদালত । এই কদিনে তদন্তের কতটা অগ্রগতি হল সেই তথ্য় রিপোর্টের মাধ্যমে জানাতে হবে সিবিআইকে ।
2011 সালের 18 এপ্রিল বেহালা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান বছর উনিশের দুই কিশোর সুদীপ্ত রায়চৌধুরী ও রাহুল মণ্ডল। বেহালায় একই জায়গায় এই দুজনের বাড়ি । দু'দিন পর মোটা টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে ওই দুই কিশোরের বাড়িতে । আলাপ আলোচনা করে সেই টাকা মিটিয়েও দেওয়া হয় পরিবারের তরফে । কিন্তু তারপরেও ছেলেদের খোঁজ মেলেনি।
পরিবারের তরফে আরও জানা গিয়েছে, সে দিন রাহুল ফোন করে সুদীপ্তকে ডেকেছিলেন। ফোনে দু’জনের মধ্যে বাইক সংক্রান্ত বিষয়ে কথা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। এরপর দু’জনের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি । পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয় । তারা তদন্ত করে কোনও তথ্য়ের সন্ধান করতে পারেনি । পরে তদন্তভার যায় সিআইডির হাতে । তারাও তদন্ত করে ওই দুই যুবকের সন্ধান পায়নি। তারা কোথায় থাকতে পারে বা তারা কীভাবে নিখোঁজ হল- এ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলেনি বলে মনে করছে এই দুই যুবকের পরিবার । এভাবে 9 বছর কেটে যাওয়ার পর 2020 সালের জুন মাসে তদন্ত বন্ধ করে দেয় সিআইডি।
পরবর্তী সময়ে এই দুই যুবকের পরিবার সিবিআই তদন্ত চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় । দীর্ঘ শুনানির পর আদালত জানাল মামলার তদন্ত করবে সিবিআই । শুনানিতে মামলাকারীর অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে পুলিশ যে তদন্ত করেছিল তা একেবারেই ইতিবাচক নয়। তা থেকে কোনও সদর্থক তথ্য উঠে আসেনি । সেই পরিস্থিতিতে এবার নিখোঁজের রহস্য নতুন করে খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বিচারপতিদের নির্দেশ, প্রয়োজনে নতুন করে আলাদা আলাদা দুটি FIR দায়ের করে তদন্ত শুরু করতে পারে সিবিআই ।