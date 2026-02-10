চামড়ায় বাদামি ছোপ, বাতিল করা যাবে না কনস্টেবলের আবেদন; নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

চামড়ায় বাদামি ছোপ, বাতিল করা যাবে না কনস্টেবলের আবেদন; নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
কেন্দ্রীয় বাহিনীর কনস্টেবল পদে আবেদন করেছিলেন এক পরীক্ষার্থী ৷ কিন্তু চামড়ায় দাগ থাকার কারণে তা বাতিল হয়ে যায় ৷
Published : February 10, 2026 at 8:52 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: গায়ের চামড়ার উপর বাদামি ছোপ (Linear Epidermal Nevus) ছোপ থাকায় সিএপিএফ কনস্টেবলের চাকরির আবেদন বাতিল করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য আবেদন প্রার্থীর মেডিক্যাল রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর নির্দেশ দিয়েছেন, আজারুল শেখ নামের ওই প্রার্থী যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাহলে তাঁকে সিএপিএফ কনস্টেবল পদে নিয়োগ করতে হবে ৷
প্রার্থীর বক্তব্য, নভেম্বর মাসে আজারুলের মেডিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ তাতে তাঁকে সম্পূর্ণ 'ফিট' অর্থাৎ যোগ্য নয় বলে বাতিল করা হয় ৷ 21 নভেম্বর তাঁর যাতে পুনরায় শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেই আবেদন জানান তিনি ৷ ওইদিন কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে তাঁর পরীক্ষা হয় ৷
সেখানে ওই রোগের কথা বলা হলেও অন্য কোনও চামড়ার সমস্যা তার নেই বলে জানানো হয় ৷ পাশাপাশি এর জন্য চুলকানি বা অন্য কোনও সমস্যা তাঁর হয় না বলে জানানো হয় ৷ তা সত্ত্বেও 24 নভেম্বর রিভিউতে তাঁর আবেদন বাতিল করা হয় ৷ CAPF কর্তৃপক্ষ তাঁকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করে ৷
এই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গত 2 জানুয়ারি কেন্দ্রের রিপোর্ট তলব করেছিলেন ৷ নির্দেশ অনুযায়ী ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার) এদিন রিপোর্ট পেশ করেন ৷ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, লিনিয়ার এপিডারমাল নেভাস রয়েছে । সেই জন্য তাঁর আবেদন বাতিল করা হয়েছে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, "স্কিনের ওই রোগের জন্য প্রার্থীর লাগাতার চুলকানির সমস্যা হয় না, যাতে তিনি সিএপিএফ এর মতো একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীতে চাকরি করতে পারবেন না ৷" তাই কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্টের নির্দেশ, প্রার্থীর অন্য কোনও সমস্যা খুঁজে না-পাওয়া যায় এবং যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে মামলাকারীকে কনস্টেবল পদে নিয়োগ করতে হবে অবিলম্বে ৷
উল্লেখ্য মামলাকারী গত বছর সিএপিএফ বাহিনীতে কনস্টেবল পদের পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৷ যখন তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেই সময় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দিয়েছিল ওই পরীক্ষার্থী ৷ তাঁর বক্তব্য রিপোর্টে দ্বিতীয়বার রিভিউয়ের ফলাফলে উল্লেখ ছিল না ৷
হাইকোর্ট দু'সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রের রিপোর্ট তলব করে ৷ ওই পরীক্ষার্থীর দ্বিতীয়বার মেডিক্যাল করা হয় কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে ৷ সেই রিপোর্ট দেখার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, পরীক্ষার্থী যদি অন্যান্য বিষয়ে যোগ্য প্রতিপন্ন হন, তাহলে শুধুমাত্র চামড়ার সমস্যার জন্য তার আবেদন বাতিল করা যাবে না ৷