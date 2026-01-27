ETV Bharat / state

সীমান্তে কাঁটাতার, বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করতে রাজ্যকে নির্দেশ হাইকোর্টের

কাঁটাতারের বেড়া দিতে ইতিমধ্যে জমি অধিগ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু হস্তান্তর হয়নি ৷ এবার এ নিয়ে পদক্ষেপ করল আদালত ৷

India Bangladesh Border
কলকাতা হাইকোর্টে জমি হস্তান্তর মামলা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 27, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 জানুয়ারি: সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, 31 মার্চের মধ্যে রাজ্যের সীমান্তবর্তী (ভারত-বাংলাদেশ) ন'টি জেলায় কাঁটাতার লাগানোর জন্য বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করতে হবে রাজ্যকে ৷

ইতিমধ্যে এই জমি অধিগ্রহণের টাকা দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধিগ্রহণ পর্বও মিটে গিয়েছে ৷ কিন্তু জমি হস্তান্তর করা হয়নি ৷ সেই জমি যত দ্রুত সম্ভব (মার্চের) মধ্যে হস্তন্তর করতে হবে রাজ্যকে ৷ এক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়ার অজুহাত দেওয়া চলবে না বলেও স্পষ্ট করেছে আদালত ৷

এছাড়া যে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে এখনও রাজ্য ক্যাবিনেটের অনুমোদন মেলেনি, সেই বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের বক্তব্যের উপর মামলার শুনানি করবে আদালত। দেশের জাতীয় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আইন অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে সীমান্তের জমি অধিগ্রহণ করা যায় কি না, সে বিষয়ে সব পক্ষকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 2 এপ্রিল ফের এই মামলার শুনানি ৷

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের গাফিলতির নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী ড. সুব্রত সাহা ৷ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই রাজ্যে যে অংশ রয়েছে, সেখান দিয়ে অবাধে বেআইনি চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ চলছে ৷ এর জন্য রাজ্যকে দায়ী করেন তিনি ৷

এই মামলায় গত শুনানিতে রাজ্যের জমি অধিগ্রহণ দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই শুনানিতে এদিন রাজ্য সরকার আদালতে জানায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জরুরি ভিত্তিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্র যে 181 কিলোমিটার জমি অধিগ্রহণের টাকা দিয়েছে, সেই জমি আগামী মার্চের মধ্যে বিএসএফকে হস্তান্তর করা হবে ৷ এদিন সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ 31 মার্চ ডেডলাইন স্থির করে দিয়েছে ৷

শুনানি
অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, এখানে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে ৷ জেলা কালেকটর সরাসরি আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ৷

তখন মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী জানান, 2013 সালের আইনের 40 নম্বর ধারায় সেই সুযোগ রয়েছে ৷ যেখানে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণ করতে এই আইন প্রয়োগ করা যায় ৷

প্রধান বিচারপতি পাল্টা জানতে চান, "যতই আর্জেন্সি থাক, কালেকটর নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি ?"

অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল বলেন, "একাধিক বার রাজ্যকে জানানো হয়েছে, রাজ্য ক্যাবিনেট কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি ।"

রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 2013 সালের নির্দিষ্ট জমি অধিগ্রহণ নীতি রয়েছে ৷ সেই নীতিকে অগ্রাহ্য করে রাজ্য কিছু করতে পারে না ৷

প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল, "যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা, সুরক্ষার বিষয় জড়িয়ে রয়েছে, এবং একাধিক বার আলোচনার পরও যখন অধিগ্রহণের কাজ হয়নি, তাহলে কেন সেখানে 40 নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে না ?

রাজ্যের আইনজীবী, "কিন্তু জমি অধিগ্রহণের সমস্ত আইনকে সম্পূর্ণ বাতিল করে জমি অধিগ্রহণ সম্ভব নয় ৷ অত্যন্ত জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া সেকশন ৪০ প্রয়োগ করা যায় না ৷ আর্জেন্সি মানে কোনও আর্টিফিশিয়াল আর্জেন্সির কথা বলা হয়নি ৷"

TAGGED:

INDIA BANGLADESH BORDER ISSUE
BENGAL BANGLADESH BORDER FENCING
HIGH COURT ON BANGLADESH BORDER
ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার
INDIA BANGLADESH BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.