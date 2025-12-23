ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে নার্সিং কলেজ, অডিটের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে নার্সিং কলেজ, অডিটের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বহু নার্সিং কলেজ রয়েছে ৷ কিন্তু বেশ কয়েকটি কলেজ পড়ুয়ার অভাবে কলেজ বন্ধ করে দিচ্ছে ৷ পদক্ষেপ হাইকোর্টের ৷
Published : December 23, 2025 at 4:06 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: রাজ্যেজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং কলেজ খুলে টাকা রোজগারের ব্যবসায় চলছে ৷ এবার তা বন্ধ হওয়া দরকার বলে মনে করে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করলেন বিচারপতি বিশ্বজিত বসু ৷
সারা রাজ্যে কতগুলি নার্সিং কলেজ আছে, তাতে কতজন পড়ুয়া রয়েছেন এবং কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়-এই সমস্ত বিষয়ে অডিট করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি ৷ রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলকে আগামী ছ'মাসের মধ্যে এই অডিট রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে ৷ অডিট করতে গিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বেআইনি কিছু পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করতে পারবে কাউন্সিল, সেই অনুমতিও দিয়েছে আদালত ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলায় বেদান্ত নার্সিং কলেজের দুই ছাত্রীর দায়ের করা মামলায় এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি ৷
দুই ছাত্রীর অভিযোগ, প্রথম বর্ষের পরে কর্তৃপক্ষ জানায় পর্যাপ্ত পড়ুয়া ভর্তি না হওয়ায় কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ অথচ দু'জনের প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে নার্সিং কোর্সে ভর্তি হন ৷ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এই দু'জন নার্সিং কাউন্সিলের দ্বারস্থ হন ৷ কিন্তু কাউন্সিল কোনও পদক্ষেপ না-করায় দুই নার্সিং পড়ুয়া হাইকোর্টে মামলা করেন ৷
আদালত ওই কলেজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ন'জন ট্রাস্টিকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ তাঁরা হাইকোর্টে এসে স্বীকার করেন, পড়ুয়ার অভাবে তাঁরা কলেজ চালাতে অপারগ ৷ আদালত নির্দেশ বলেছে, মামলাকারী ছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হতে দেওয়া যায় না ৷ তাই এই ন'জন ট্রাস্টি একলক্ষ টাকা করে নার্সিং কাউন্সিলকে জমা দেবেন ৷ কাউন্সিল ওই দুই ছাত্রীকে নির্দিষ্ট কোনও কলেজে ভর্তি করে দেবে ওই টাকায় ৷ তার থেকে যদি কিছু টাকা বেঁচে যায়, তাহলে সেই টাকা কাউন্সিল উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করবে ৷
এই নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি বসুর পর্যবেক্ষণ, "রাজ্যজুড়ে এমন কত কলেজ খুলছে, আর কত বন্ধ হচ্ছে তার কোনও হদিশ নেই ৷ কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের কত হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে মোটা টাকা দিয়ে এমন কলেজে ভর্তি হচ্ছে ! অথচ ব্যবসা না চললেই মালিকরা ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছেন ৷ যাঁরা ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব নিচ্ছে না কলেজগুলি ৷ এই কলেজগুলির উপর কোনও নজরদারি নেই । এটা চলতে পারে না ৷ রাজ্যে ট্রাস্টি করে শুধু নার্সিং কলেজ নয়, স্কুল থেকে শুরু করে অন্য কলেজও চলছে ৷ শিক্ষা চলে গিয়েছে ট্রাস্টির হাতে ৷ কিন্তু সরকারের তরফে এদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না ।"
এই নির্দেশের পর মামলার একপক্ষের আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, "গত কয়েক বছরে এই রাজ্যে ট্রাস্টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার হিড়িক অনেকটাই বেড়েছে ৷ সরকারও তাতে উৎসাহ দিচ্ছে ৷ কারণ ট্রাস্টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা কম ৷ আর তার ফলেই ব্যবসা খারাপ হলে তা দ্রুত গুটিয়ে ফেলার প্রবণতাও বাড়ছে ৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের এই নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷"