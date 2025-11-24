2017 টেটের ভুল প্রশ্নে নম্বর, মিলতে পারে 2025 শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ

2017 টেটের ভুল প্রশ্নে নম্বর, মিলতে পারে 2025 শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ
বাড়তি নম্বর পেয়ে টেট উত্তীর্ণদের 2025 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সুযোগ দিতে হবে বলেও নির্দেশ হাইকোর্টের ৷
Published : November 24, 2025 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: 2017 ও 2022 সালের প্রাথমিকের টেটে মোট 47টি প্রশ্ন ভুল ছিল বলে অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় রিপোর্ট জমা দিয়েছে আদালতের নির্দেশে তৈরি বিশেষজ্ঞ কমিটি ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2017 সালের একটি (1)মাত্র প্রশ্ন ভুল রয়েছে ৷ 2022 সালের প্রাথমিক টেটের কোনও প্রশ্নে ভুল নেই ৷
বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার নির্দেশ দিয়েছে, 2017 সালের একটি প্রশ্নে ভুল থাকার জন্য ওই বছরের সব প্রার্থীকে 1 নম্বর করে দিতে হবে । তার ফলে যাঁরা টেট উত্তীর্ণ হবেন তাঁদের 2025 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগও করে দিতে হবে ৷
পাশাপাশি বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর আরও নির্দেশ, 2017 সালের প্রশ্ন ভুল নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট আগামী 7 দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে । পাশাপাশি 2022 সালের রিপোর্ট আগামী দু'দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে । মামলাকারীরা চাইলে 2022 সালের রিপোর্টটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।
এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, "এর দ্বারা প্রমাণিত হল 2022 সালের টেট একেবারে স্বচ্ছ হয়েছিল । কোনও প্রশ্ন ভুল ছিল না । অর্থাৎ 24টি প্রশ্নই ঠিক । আমারা যে ফাইনাল আনসার কি প্রকাশ করেছিলাম, সেটা একদম ঠিক ছিল ৷ তখন আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছিলাম । এখন সেই বিশেষজ্ঞদের মতামতকেই মান্যতা দেওয়া হল । আর 2017 সালে 28টি প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ হয়েছিল । তারমধ্যে 27টি প্রশ্নে সহমত প্রকাশ করা হয়েছিল । একটা প্রশ্ন নিয়ে সংশয় ছিল । বলা হয় ওই একটা প্রশ্নে পর্ষদ নম্বর দিলে ভালো হয় ৷ সেটা আমার দিয়ে দেব ।"
মামলাকারীদের অভিযোগ, 2017 সালের টেটে মোট 23টি প্রশ্ন ভুল ছিল । আর 2022 সালের টেটে 24টি প্রশ্নে ভুল ছিল। 2017 সালের টেট নিয়ে প্রথমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ কমিটি গড়ে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ৷
একইভাবে 2022 সালের টেটে 24টি প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্ন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা । কিন্তু সেই দু'টি নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ সেই মামলার নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেয় ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নিয়ে এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
সেই কমিটির রিপোর্ট গত শুক্রবার আদালতে জমা পড়েছে ৷ শুক্রবার বিচারপতি বসু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কীভাবে এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রার্থীদেরকে নম্বর দেওয়া হবে, তা আদালতে জানাতে । সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আদালতে জানায়, যেহেতু কমিটি রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে, একটি প্রশ্নের উত্তরেই ভুল রয়েছে ৷ তাই তার জন্য সবাইকে 1 নম্বর করে দেওয়া হবে।