2017 টেটের ভুল প্রশ্নে নম্বর, মিলতে পারে 2025 শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ

বাড়তি নম্বর পেয়ে টেট উত্তীর্ণদের 2025 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সুযোগ দিতে হবে বলেও নির্দেশ হাইকোর্টের ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 24, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 24 নভেম্বর: 2017 ও 2022 সালের প্রাথমিকের টেটে মোট 47টি প্রশ্ন ভুল ছিল বলে অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় রিপোর্ট জমা দিয়েছে আদালতের নির্দেশে তৈরি বিশেষজ্ঞ কমিটি ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2017 সালের একটি (1)মাত্র প্রশ্ন ভুল রয়েছে ৷ 2022 সালের প্রাথমিক টেটের কোনও প্রশ্নে ভুল নেই ৷

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার নির্দেশ দিয়েছে, 2017 সালের একটি প্রশ্নে ভুল থাকার জন্য ওই বছরের সব প্রার্থীকে 1 নম্বর করে দিতে হবে । তার ফলে যাঁরা টেট উত্তীর্ণ হবেন তাঁদের 2025 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগও করে দিতে হবে ৷

পাশাপাশি বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর আরও নির্দেশ, 2017 সালের প্রশ্ন ভুল নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট আগামী 7 দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে । পাশাপাশি 2022 সালের রিপোর্ট আগামী দু'দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে । মামলাকারীরা চাইলে 2022 সালের রিপোর্টটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, "এর দ্বারা প্রমাণিত হল 2022 সালের টেট একেবারে স্বচ্ছ হয়েছিল । কোনও প্রশ্ন ভুল ছিল না । অর্থাৎ 24টি প্রশ্নই ঠিক । আমারা যে ফাইনাল আনসার কি প্রকাশ করেছিলাম, সেটা একদম ঠিক ছিল ৷ তখন আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছিলাম । এখন সেই বিশেষজ্ঞদের মতামতকেই মান্যতা দেওয়া হল । আর 2017 সালে 28টি প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ হয়েছিল । তারমধ্যে 27টি প্রশ্নে সহমত প্রকাশ করা হয়েছিল । একটা প্রশ্ন নিয়ে সংশয় ছিল । বলা হয় ওই একটা প্রশ্নে পর্ষদ নম্বর দিলে ভালো হয় ৷ সেটা আমার দিয়ে দেব ।"

মামলাকারীদের অভিযোগ, 2017 সালের টেটে মোট 23টি প্রশ্ন ভুল ছিল । আর 2022 সালের টেটে 24টি প্রশ্নে ভুল ছিল। 2017 সালের টেট নিয়ে প্রথমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ কমিটি গড়ে সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ৷

একইভাবে 2022 সালের টেটে 24টি প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশ্ন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা । কিন্তু সেই দু'টি নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ সেই মামলার নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেয় ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নিয়ে এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷

সেই কমিটির রিপোর্ট গত শুক্রবার আদালতে জমা পড়েছে ৷ শুক্রবার বিচারপতি বসু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কীভাবে এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রার্থীদেরকে নম্বর দেওয়া হবে, তা আদালতে জানাতে । সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আদালতে জানায়, যেহেতু কমিটি রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে, একটি প্রশ্নের উত্তরেই ভুল রয়েছে ৷ তাই তার জন্য সবাইকে 1 নম্বর করে দেওয়া হবে।

