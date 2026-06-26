4 দিনের মধ্যে ভাঙতে হবে, ইছামতীর ধারে বেআইনি দু'টি গেস্ট হাউসকে নোটিশ আদালতের
2010-2011 সালের পর থেকে নদীর জায়গা দখল করে একের পর এক বেআইনি গেস্ট হাউস গড়ে ওঠে । সেগুলিই ভাঙার নির্দেশ আদালতের ৷
Published : June 26, 2026 at 1:55 PM IST
টাকি, 26 জুন: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা উত্তর 24 পরগনার টাকি পুরসভা এলাকায় ইছামতি নদীর তীরে বেআইনি নির্মাণ রুখতে বড়সড় পদক্ষেপ করল প্রশাসন । অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের কড়া নির্দেশে নদীর পাড়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে গড়ে ওঠা দু'টি বহুতল গেস্ট হাউস ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি করল টাকি পুরসভা ।
আদালতের নির্দেশ মেনে আগামী 1 জুলাইয়ের মধ্যে এই অবৈধ নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে । আদালতের এই ঐতিহাসিক রায় এবং পুরসভার তৎপরতায় দীর্ঘদিনের ক্ষোভের অবসান ঘটে খুশির হাওয়া টাকির সাধারণ মানুষ ও পরিবেশপ্রেমীদের মনে ৷
আদালতের নথি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইছামতী নদীর চরে এবং কোস্টাল রেগুলেশন জোন (CRZ)-এর নিয়মকে সম্পূর্ণ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গজিয়ে উঠছিল একাধিক অবৈধ নির্মাণ । বিগত সরকারের আমলে এই বিষয়ে পরিবেশকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে পুরসভা এবং প্রশাসনের একাধিক বিভাগে বারংবার লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল ।
কিন্তু অভিযোগ, তৎকালীন প্রশাসনের চরম নিষ্ক্রিয়তা ও দুর্নীতির জেরে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব ছিল এবং বেআইনি নির্মাণকাজ অবাধেই চলেছে । সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও সরকার বদলের পর এই আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় । পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (WPA (P) 223 of 2026) দায়ের করেন মামলাকারী চিন্ময় ঢালি । তাঁর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী ওমর ফারুক গাজী এবং তাঁর সহযোগীরা ।
এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ওমর ফারুক গাজী জানান, টাকি একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশের জায়গা, যেখানে নদীপাড়ের একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলত । কিন্তু 2011 সালের পর থেকে এই পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট করা হয়েছে এবং নদীর ধার বরাবর বেআইনি ও দৃষ্টিকটু নির্মাণ গড়ে উঠেছে, যার কোনও বৈধ অনুমতি বা প্ল্যান নেই । সেচ ও জলপথ দফতরের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এবং বসিরহাট আদালতের আইনজীবী চিন্ময় ঢালির সহযোগিতায় হাইকোর্টে লড়াই হয় ।
গত 22 জুন 2026 তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানিতে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নেন । পুরসভার আইনজীবী আদালতে স্বীকার করেন যে, টাকি পুরসভা ইতিপূর্বেই সংশ্লিষ্ট গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষকে নথিপত্র জমা দেওয়ার নোটিশ পাঠিয়েছিল । কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিটি গেস্ট হাউস ও দিশা গেস্ট হাউস কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় পুরসভা আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার প্রতিশ্রুতি দেয় ।
হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী 16 জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন পুরসভাকে এই ভাঙার কাজের অগ্রগতির স্ট্যাটাস রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে হবে । আদালতের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও ।
অবৈধ গেস্ট হাউস ভাঙার নোটিশ প্রসঙ্গে টাকির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা অধীর কুমার পাল তাঁর ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, টাকি একসময় একটি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক শহর এবং অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র ছিল ।
দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ইছামতী নদী এবং ওপারে বাংলাদেশের দৃশ্য উপভোগ করতে আসতেন । কিন্তু 2010-2011 সালের পর থেকে নদীর জায়গা দখল করে একের পর এক বেআইনি গেস্ট হাউস গড়ে ওঠে । যার মধ্যে এবার 'দিশা গেস্ট হাউস' এবং 'সিটি গেস্ট হাউস' ভাঙার নির্দেশ এসেছে ।
তিনি আরও যোগ করেন, শুধু নদীর পাড়ই নয়, গত 15 বছরে জমি মাফিয়াদের দাপটে টাকির বহু পুকুর, জলাশয় এবং বাগান ভরাট করে বহুতল বিল্ডিং তোলা হয়েছে । এর ফলে শহরের স্বাভাবিক জলনিকাশি তথা ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বর্ষায় জল জমছে । তাই নদীর ধারের বেআইনি গেস্ট হাউসগুলো ভাঙার পাশাপাশি যে সমস্ত পুকুর বেআইনিভাবে ভরাট করা হয়েছে, পরিবেশ ও জনস্বার্থের খাতিরে সেগুলোকেও অবিলম্বে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ।
হাইকোর্টের এই কড়া বার্তার পর আর সময় নষ্ট করেনি টাকি পুরসভা কর্তৃপক্ষ । আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে তড়িঘড়ি 1 জুলাইয়ের মধ্যে অবৈধ অংশ গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । প্রশাসনের এই সক্রিয়তায় এলাকায় খুশির হাওয়া । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে ইছামতীর তীরে আরও কোনও বেআইনি নির্মাণ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আগে বড়সড় সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে এবং আইনের শাসন কায়েম করবে ।