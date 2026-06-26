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4 দিনের মধ্যে ভাঙতে হবে, ইছামতীর ধারে বেআইনি দু'টি গেস্ট হাউসকে নোটিশ আদালতের

2010-2011 সালের পর থেকে নদীর জায়গা দখল করে একের পর এক বেআইনি গেস্ট হাউস গড়ে ওঠে । সেগুলিই ভাঙার নির্দেশ আদালতের ৷

ILLEGAL HOTEL BESIDE ICHAMATI RIVER BANK
এই দুটি হোটেল ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে আদালত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 1:55 PM IST

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টাকি, 26 জুন: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা উত্তর 24 পরগনার টাকি পুরসভা এলাকায় ইছামতি নদীর তীরে বেআইনি নির্মাণ রুখতে বড়সড় পদক্ষেপ করল প্রশাসন । অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের কড়া নির্দেশে নদীর পাড়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে গড়ে ওঠা দু'টি বহুতল গেস্ট হাউস ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি করল টাকি পুরসভা ।

আদালতের নির্দেশ মেনে আগামী 1 জুলাইয়ের মধ্যে এই অবৈধ নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে । আদালতের এই ঐতিহাসিক রায় এবং পুরসভার তৎপরতায় দীর্ঘদিনের ক্ষোভের অবসান ঘটে খুশির হাওয়া টাকির সাধারণ মানুষ ও পরিবেশপ্রেমীদের মনে ৷

ইছামতীর ধারে বেআইনি দুটি গেস্ট হাউসকে নোটিশ আদালতের (ইটিভি ভারত)

আদালতের নথি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইছামতী নদীর চরে এবং কোস্টাল রেগুলেশন জোন (CRZ)-এর নিয়মকে সম্পূর্ণ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গজিয়ে উঠছিল একাধিক অবৈধ নির্মাণ । বিগত সরকারের আমলে এই বিষয়ে পরিবেশকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে পুরসভা এবং প্রশাসনের একাধিক বিভাগে বারংবার লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল ।

কিন্তু অভিযোগ, তৎকালীন প্রশাসনের চরম নিষ্ক্রিয়তা ও দুর্নীতির জেরে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব ছিল এবং বেআইনি নির্মাণকাজ অবাধেই চলেছে । সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও সরকার বদলের পর এই আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় । পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (WPA (P) 223 of 2026) দায়ের করেন মামলাকারী চিন্ময় ঢালি । তাঁর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী ওমর ফারুক গাজী এবং তাঁর সহযোগীরা ।

ILLEGAL HOTEL BESIDE ICHAMATI RIVER BANK
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ওমর ফারুক গাজী জানান, টাকি একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশের জায়গা, যেখানে নদীপাড়ের একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলত । কিন্তু 2011 সালের পর থেকে এই পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট করা হয়েছে এবং নদীর ধার বরাবর বেআইনি ও দৃষ্টিকটু নির্মাণ গড়ে উঠেছে, যার কোনও বৈধ অনুমতি বা প্ল্যান নেই । সেচ ও জলপথ দফতরের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এবং বসিরহাট আদালতের আইনজীবী চিন্ময় ঢালির সহযোগিতায় হাইকোর্টে লড়াই হয় ।

ILLEGAL HOTEL BESIDE ICHAMATI RIVER BANK
ইছামতীর ধারে বেআইনি দুটি গেস্ট হাউসকে নোটিশ আদালতের (ইটিভি ভারত)

গত 22 জুন 2026 তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানিতে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নেন । পুরসভার আইনজীবী আদালতে স্বীকার করেন যে, টাকি পুরসভা ইতিপূর্বেই সংশ্লিষ্ট গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষকে নথিপত্র জমা দেওয়ার নোটিশ পাঠিয়েছিল । কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিটি গেস্ট হাউস ও দিশা গেস্ট হাউস কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় পুরসভা আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার প্রতিশ্রুতি দেয় ।

হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী 16 জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন পুরসভাকে এই ভাঙার কাজের অগ্রগতির স্ট্যাটাস রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে হবে । আদালতের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও ।

অবৈধ গেস্ট হাউস ভাঙার নোটিশ প্রসঙ্গে টাকির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা অধীর কুমার পাল তাঁর ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, টাকি একসময় একটি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক শহর এবং অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র ছিল ।

দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ইছামতী নদী এবং ওপারে বাংলাদেশের দৃশ্য উপভোগ করতে আসতেন । কিন্তু 2010-2011 সালের পর থেকে নদীর জায়গা দখল করে একের পর এক বেআইনি গেস্ট হাউস গড়ে ওঠে । যার মধ্যে এবার 'দিশা গেস্ট হাউস' এবং 'সিটি গেস্ট হাউস' ভাঙার নির্দেশ এসেছে ।

TAKI MUNICIPALITY
ইছামতীর ধারে বেআইনি এই গেস্ট হাউসটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও যোগ করেন, শুধু নদীর পাড়ই নয়, গত 15 বছরে জমি মাফিয়াদের দাপটে টাকির বহু পুকুর, জলাশয় এবং বাগান ভরাট করে বহুতল বিল্ডিং তোলা হয়েছে । এর ফলে শহরের স্বাভাবিক জলনিকাশি তথা ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বর্ষায় জল জমছে । তাই নদীর ধারের বেআইনি গেস্ট হাউসগুলো ভাঙার পাশাপাশি যে সমস্ত পুকুর বেআইনিভাবে ভরাট করা হয়েছে, পরিবেশ ও জনস্বার্থের খাতিরে সেগুলোকেও অবিলম্বে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ।

হাইকোর্টের এই কড়া বার্তার পর আর সময় নষ্ট করেনি টাকি পুরসভা কর্তৃপক্ষ । আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে তড়িঘড়ি 1 জুলাইয়ের মধ্যে অবৈধ অংশ গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । প্রশাসনের এই সক্রিয়তায় এলাকায় খুশির হাওয়া । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে ইছামতীর তীরে আরও কোনও বেআইনি নির্মাণ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আগে বড়সড় সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে এবং আইনের শাসন কায়েম করবে ।

TAGGED:

HOTEL DEMOLISH ICHAMATI RIVER BANK
ইছামতীর তীরে বেআইনি হোটেল
CALCUTTA HIGH COURT
টাকি পুরসভায় বেআইনি হোটেল
ILLEGAL HOTEL IN TAKI MUNICIPALITY

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