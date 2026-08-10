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মুসলিম সংগঠনকে SIR-সহ একাধিক দাবিতে মিছিলের অনুমতি হাইকোর্টের

রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে প্রতিবাদ মিছিলের অনুমতি দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ সেইসঙ্গে কতজন লোক, কতক্ষণ ধরে মিছিল হবে, তারও শর্ত দিয়েছে আদালত ৷

CALCUTTA HIGH COURT
মুসলিম সংগঠনকে SIR-সহ একাধিক দাবিতে মিছিলের অনুমতি হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 9:14 PM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: এসআইআরে ক'য়েক লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম বাদ যাওয়া-সহ অন্যান্য একাধিক বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ সংগঠনকে আগামিকাল রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য একাধিক শর্ত আরোপ করেছেন।

কী সেই শর্ত ?

  • শর্তগুলি হচ্ছে, 750 জনকে নিয়ে করা যাবে এই মিছিল।
  • বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে 1টার মধ্যে এই মিছিল করা যাবে।
  • আজ রাত 10টার মধ্যে দশ জন ভলান্টিয়ারের নাম-সহ ডিটেইলসে কলকাতার জয়েন্ট কমিশনারকে জানাতে হবে।
  • কোনও লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না।
  • হাত মাইক ব্যবহার করতে হবে।
  • মিছিল হতে হবে শান্তিপূর্ণ।
  • রাস্তার একটা অংশ খোলা রাখতে হবে যাতে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক থাকে।
  • পাশাপাশি, পুলিশকে পর্যাপ্ত পুলিশ নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করতে হবে।
  • মিছিল শেষ হওয়ার পরই স্থান খালি করে দিতে হবে।

জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ-এর রাজ্য শাখার সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী আগামী 11 অগস্ট একটা প্রতিবাদ মিছিল করার আবেদন করেছিলেন পুলিশের কাছে ৷ আবেদন পাঠিয়ে ছিলেন গত 3 অগস্ট । কিন্তু কলকাতা পুলিশ আবেদন বাতিল করে গত শুক্রবার। মিছিলের আবেদন করা হয়েছিল রাজাবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত। কিন্তু সেই রুটে মিছিল হলে জনজীবন বিপর্যস্ত হতে পারে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। কারণ, কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত রাস্তায় 2 হাজার লোক নিয়ে মিছিলে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানানো হয়।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এনিয়ে জানান, বিচারপতি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে (ইটিভি ভারত)

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এনিয়ে জানান, বিচারপতি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে ৷ রাজ্যের পক্ষ থেকে গড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা রাস্তার প্রস্তাব দেওয়া হয় এই মিছিলের জন্য। পাশাপাশি, হেদুয়া থেকে শ্যামবাজারের মধ্যেও এই মিছিল করা যেতে পারে বলা হয়। আদালত এই দু'টি প্রস্তাবই যথাযথ নয় বলেই মনে করেছে। মামলার শেষে রাজ্যের পক্ষ থেকে সংখ্যা কমানোর জন্য আবেদন করা হয়েছিল আদালতের কাছে। কিন্তু, বিচারপতি তাতে সন্মতি দেননি।

এদিন শুনানিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, গড়িয়া বাসস্ট্যান্ড, রাজা এসি মল্লিক রোড, বৈষ্ণব ঘাটা পাটুলি লিঙ্ক রোড, ইস্টার্ন বাইপাশ এই রুটে মিছিল করতে পারেন সংগঠকরা। বেলা 1-2টো। 300 লোক নিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সংগঠনের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের মিছিল শিয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি জায়গা প্রয়োজন। কারণ বহু লোকজন বাইরে থেকে আসবেন।"

বিচারপতি জানান, রাজাবাজার থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত 12 থেকে 1টার সময়ের মধ্যে হলে ক্ষতি কি ?" রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র তাতে আপত্তি জানান। তিনি বলেন, "ব্যস্ত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করা হলে সমস্যা হবে। 300 জনের বেশি লোক নিয়ে এই মিছিল করা যাবে না।" বিচারপতি শেষে জানান, 750 জন নিয়ে করা যাবে এই মিছিল।

TAGGED:

মুসলিম সংগঠন
JUSTICE SAUGATA BHATTACHARYA
জমিয়তে উলেমায়ে
ALLOW RALLY TO PROTEST
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