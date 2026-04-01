কানাডায় ফিরতে ইচ্ছুক স্ত্রী, শিশুকন্যাকে বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ আদালতের

কানাডায় ফিরতে ইচ্ছুক স্ত্রী, শিশুকন্যাকে বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ আদালতের
দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে কানাডায় ফিরে যেতে রাজি হলেন স্ত্রী ৷ স্বামীকে শিশুকন্যা-স্ত্রীকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল আদালত ৷ রইল শর্তও ৷
Published : April 1, 2026 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: শেষ পর্যন্ত কানাডায় বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছে শিশুকন্যা ৷ বুধবার এই মামলার শুনানিতে কানাডার শিশুকে কানাডায় ফেরত পাঠাল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছেন, শিশু কন্যার বাবা কানাডার নাগরিক, তিনি আগামী 15 দিনের মধ্যে কলকাতায় এসে তাঁর পাঁচ বছরের শিশুকন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে কানাডা ফিরে যাবেন ৷
কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন কানাডায় থেকে বর্তমানে সেদেশের নাগরিক হয়ে গিয়েছেন শিশুর বাবা ৷ বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সেখানেই থাকতেন তাঁর স্ত্রীও ৷ কিন্তু দম্পতির মধ্যে অশান্তির জেরে কানাডার আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয় ৷ তারপর কানাডা থেকে ভারতে নিজের বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসেন শিশুর মা ৷ এই অবস্থায় শিশুকন্যার হেফাজত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন শিশুটির বাবা ৷
একমাত্র শিশু কন্যাকে নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে কানাডার নাগরিক বাবা ও ভারতীয় মায়ের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছিল ৷ কলকাতা হাইকোর্টও শিশুর স্বার্থে বাবা-মাকে নিজেদের ঝামেলা মিটিয়ে নিতে অনুরোধ করেছিল ৷ এই অবস্থায় কলকাতায় বাপের বাড়িতে থাকছিলেন শিশু কন্যার মা ৷ তিনি দাম্পত্য অশান্তি মিটিয়ে কানাডায় ফিরে যেতে মোটেও ইচ্ছুক ছিলেন না ৷ এদিকে শিশুটি জন্মসূত্রে কানাডার নাগরিক ৷ 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে তার পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে ৷
এই অবস্থায় কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় রয়েছেন মা ৷ স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন না, এই মনস্থির করে মেয়েকে কলকাতায় একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছেন তিনি ৷ কানাডায় বসবাসকারী বাবার সঙ্গে ফোনে সামান্য সময়ের জন্য কথা বলার সুযোগ পেত ছোট্ট শিশু ৷ বাবা-মায়ের অশান্তির জেরে শিশুর ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না-হয়, আদালত সেটা দেখবে বলে সাফ জানিয়েছিলেন দুই বিচারপতি ৷
দুই বিচারপতি একাধিকবার শিশুটির মাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, শিশুটিকে কানাডায় ফেরানোর নির্দেশ দেবে আদালত ৷ কারণ, কানাডার অন্টারিও আদালত শিশুটিকে ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছিল ৷ ফলে তাকে আটকে রাখা আইনসঙ্গত নয় ৷
এদিন এই মামলার শুনানিতে শিশুকন্যার মা কলকাতা হাইকোর্টে জানান, তিনি তাঁর পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে কানাডায় ফিরে যেতে চান ৷ কিন্তু স্বামী অর্থাৎ শিশুটির বাবার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে ইচ্ছুক নন ৷ তাঁর থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য সব ব্যাপারে যথাযথ আলাদা ব্যবস্থা করলে তবেই তিনি কানাডায় ফিরে যাবেন ৷
এদিন শুনানিতে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন কানাডায় বসবাসকারী বাবা ৷ বিচারপতি দেবাংশু বসাক তাঁকে বলেন, "আপনি স্ত্রীকে আপাতত কিছুদিনের জন্য থাকা-খাওয়া-সহ অন্যান্য খরচ দিন ৷ কারণ, তিনি সেখানে যাবেন ৷ কানাডায় তিনি যতদিন না-পর্যন্ত নিজের পছন্দের চাকরি খুঁজে নিতে পারছেন, ততদিন আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে ।" বিচারপতির এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান কানাডার নাগরিক বাবা ৷
এরপর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশে জানায়, আপাতত তিন মাস এক হাজার কানাডিয়ান ডলার মাসের শুরুতেই স্ত্রীকে দেবেন স্বামী ৷ পাশাপাশি স্ত্রী ও শিশু কন্যা থাকবে ঐ ব্যক্তির (স্বামী) কানাডার বাড়িতে ৷ আর তিনি থাকবেন ভাড়াবাড়িতে ৷ বাড়ি কেনার জন্য ঋণের টাকা, করবাবদ যাবতীয় খরচখরচা দিতে হবে স্বামীকেই ৷ পাশাপাশি শিশুকন্যা ও তাঁর স্ত্রীর থাকা-খাওয়ার খরচ ব্যয় করবেন তিনি ৷ এমনকী ভারত থেকে স্ত্রী-কন্যার কানাডায় যাতায়াতের খরচও দিতে হবে স্বামীকেই ৷
ডিভিশন বেঞ্চ এদিন দম্পতিকে নিজেদের মধ্যেকার ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার অনুরোধ করে ৷ এর জন্য প্রয়োজনে পেশাদার কোনও কাউন্সিলরের সহযোগিতা নিতে পারেন তাঁরা ।
2014 সালে এই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ৷ 2020 সালে কর্মসূত্রে কানাডায় বসবাসকারী এই বাঙালি দম্পতির কন্যা সন্তানের জন্ম হয় ৷ বর্তমানে শিশুর বয়স পাঁচ বছর ৷ কানাডায় জন্ম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে শিশুটি সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে ৷ 2024 সালে সেখানে একটি নামী স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয় ৷
স্ত্রীর অভিযোগ, স্বামী তাঁকে হেনস্থা করতেন ৷ তাছাড়া তিনি অন্য মহিলাদের প্রতি আসক্ত এবং পরকীয়ায় জড়িত ৷ এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে অশান্তি চরমে পৌঁছয় ৷ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অবনতি হতে শুরু করে ৷
2025 সালের জানুয়ারি মাসে শিশু কন্যাকে নিয়ে কানাডা থেকে কলকাতায় চলে আসেন স্ত্রী ৷ স্বামী দীর্ঘদিন কানাডায় বসবাস করায় সেখানকার নাগরিকত্ব পেয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েনে কানাডার আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয় ৷
এই আবহে স্বামী তাঁর সন্তানের হেফাজত চেয়ে প্রথমে কানাডার আদালতে মামলা করেন ৷ সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কানাডার আদালতের বিচারপতি 1 সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিশু-সহ মা'কে কানাডায় ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেন ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ পালন করেননি স্ত্রী ৷ এদিকে কন্যা সন্তানের পাসপোর্টের মেয়াদ 31 ডিসেম্বর শেষ হয়ে যায় ৷ ফলে শিশুটি কানাডায় যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেত, তা থেকে বঞ্চিত হবে ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাসের মামলা দায়ের করেন তাঁর বাবা ৷ কন্যা সন্তান্তের হেফাজত চেয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ এবার বাবার কাছে ফিরছে শিশুকন্যা ৷