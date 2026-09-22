নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীকে 'নির্বাচনে লড়তে দিন'; রাজ্যকে হাইকোর্ট
High Court on Nandigram Congress Candidate: নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে আপাতত আর কোনও মামলা দায়ের হবে না, জানাল আদালত ৷
Published : September 22, 2026 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: নতুন করে নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপ-নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়, জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ইতিমধ্য়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে 6 টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আগামী 6 অক্টোবর উপ-নির্বাচন ৷
মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানিয়েছেন, 12 অক্টোবর পর্যন্ত কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে ওই 6টি মামলার বাইরে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না ৷ কারণ, অন্য আর কোনও মামলা এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে নেই ৷ বিচারপতি মৌখিক ভাবে বলেন, "মিলন প্রধানকে নির্বাচনে লড়াই করতে দিন ৷"
এদিন আদালতে রাজ্য জানায়, মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে মোট 11টি মামলা রয়েছে । তার মধ্যে 5টি মামলা রাজ্য আগেই প্রত্যাহার করে নিয়েছে ৷ 2021 সাল থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ছিল ৷ 2007 সালের ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মিলন প্রধানের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আর্জি জানান, "আমাকে সুরক্ষা দেওয়া হোক ৷ 6 অক্টোবর উপনির্বাচন ৷ 4 অক্টোবর প্রচার শেষ ৷ ছ'টা কেস ছাড়া অন্য মামলায় যাতে তাঁকে হয়রানি না করা হয়, সেই সুরক্ষা কবচ দেওয়া হোক ৷"
এএজি রাজদীপ মজুমদার বলেন, এই ছ'টার বাইরে আর কোনও মামলা নেই ৷ মামলার নিষ্পত্তি করে দিক আদালত ৷ 12 অক্টোবর ফের এই মামলার শুনানি করা হবে ৷