চিটফান্ড আর্থিক প্রতারণা মামলায় কমিটির খরচ বহন করা উচিত রাজ্যের, অভিমত হাইকোর্টের

চিটফান্ড আর্থিক প্রতারণা মামলায় কমিটির খরচ বহন করা উচিত রাজ্যের, অভিমত হাইকোর্টের
রোজভ্যালি চিটফান্ড মামলায় গঠিত দিলীপ শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই কমিটির খরচখরচা রাজ্যের বহন করা উচিত, জানাল আদালত ৷
Published : October 24, 2025 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: চিটফান্ডে আর্থিক প্রতারণার মামলায় দিলীপ শেঠ কমিটির (অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি) বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ফরেনসিক অডিটে নেতৃত্ব দিতে পারবে না শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড' বা সেবি ৷ তাদের সেই অধিকার নেই বলে আদালতে জানিয়েছে সেবি'র আইনজীবী ৷ তবে তারা ফরেনসিক অডিটে সহযোগিতা করতে পারে ৷
এই ব্যাপারে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ সিএজির (কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের) কাছে জানতে চাইতে পারে, তারা এই অডিটের কাজ করতে পারবে কি না ৷ এমনই ইঙ্গিত দুই বিচারপতির ৷ যদিও তার আগে কেন্দ্রের আইনজীবীর সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করবে আদালত ৷
আদালতের বক্তব্য, আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য ৷ আদালত জানতে চায়, রোজভ্যালি আমানতকারীদের থেকে কত টাকা নিয়েছে এবং কত টাকা এখনও পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, ইডি, সেবির আধিকারিকদের সহযোগিতায় সেই তথ্য রোজভ্যালিকে আগামী 31 অক্টোবর আদালতে জানাবে । পাশাপাশি ওই দিন কেন্দ্রের আইনজীবীকে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷
এদিন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ বলেন, "দিলীপ শেঠ কমিটির খরচ রাজ্য সরকারের বহন করা উচিত ৷ না-হলে আমানতকারীদের টাকা থেকে কমিটির খরচ বহন করতে হলে তাতে আমানতকারীরাই বঞ্চিত হবে ৷" অন্যদিকে রোজভ্যালির আইনজীবী সপ্তাংশু বসু এদিন আদালতে বলেন, "রোজভ্যালির ক্রোক করা সম্পত্তি সংস্থাকে কিছু না জানিয়েই বিক্রি করে দিচ্ছে কমিটি ৷ এ ব্যাপারে কিছু না জানতে পারায় তাদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ বেহালায় একটি ব্যাবসায়িক সম্পত্তি দু'কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছে ৷ কিন্তু ওই সম্পত্তির আর্থিক মূল্য অন্তত তিন কোটি ৷"
গত 19 সেপ্টেম্বর রোজভ্যালির টাকা ফেরানোর দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সেবি-কে (SEBI) ফরেনসিক অডিট করানোর নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেবিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, রোজভ্যালির দশটি সম্পত্তি বিক্রি সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্ট দিতে হবে সেবিকে৷ রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রিতে বাজারদরের তুলনায় কত বেশি বা কম দাম ধরা হয়েছে, কত দামে সম্পত্তি বিক্রি হয়েছে, সেই রিপোর্ট দিতে হবে ৷ পাশাপাশি রোজভ্যালির যাবতীয় হিসেবনিকেশ বৈধ কি না, তা নিয়ে ফরেনসিক অডিট করাতে হবে ৷