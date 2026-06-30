তাড়াহুড়ো নয়, অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংক্রান্ত মামলায় সিআইডিকে নির্দেশ হাইকোর্টের

তাড়াহুড়ো নয়, অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংক্রান্ত মামলায় সিআইডিকে নির্দেশ হাইকোর্টের
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা প্রদান নিয়ে সিআইডিকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : June 30, 2026 at 1:24 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলা মঙ্গলবার বেলা 4টের সময় শুনানি করবেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ কলকাতা হাইকোর্ট যেহেতু এই মামলার শুনানি করবে, তাই এই সময়ের মধ্যে সিআইডিকে তাড়াহুড়ো না-করে অপেক্ষা করতে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
উল্লেখ্য বিধানসভা সাইবার থানার মামলায় এদিন বিকেল 4টের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গলার স্বরের নমুনা প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছিল বিধাননগর আদালত ৷ গত বৃহস্পতিবার এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল সাংসদ ৷ এদিন 4টের সময় এই মামলার কী শুনানি হয়, তার উপর নির্ভর করবে অভিষেকেক আজই নিম্ন আদালতে গিয়ে গলার স্বরের নমুনা প্রদান করতে হবে কি না ৷
বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এক ব্যক্তি ৷ সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন ৷ সিআইডির আবেদনের কিছুদিন আগে বিধাননগর আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা প্রদান করতে নির্দেশ দেয় আজকে বেলা চারটের সময় ৷
সোমবার বিকেলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে রাজ্যের আইনজীবী অন্য কোনও দিন শুনানির আবেদন জানান। এরপর রাজ্যের আইনজীবীকে ওই মামলার বিষয়ে জেনে আসতে নির্দেশ দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তিনি জানান, মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট বেঞ্চেই মামলাটি আবার তালিকাভুক্ত হবে।
অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জানান, মঙ্গলবার যে নিশ্চিত শুনানি হবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে দিক আদালত। প্রয়োজনে ওই দিন সকালে দৃষ্টি আকর্ষণের অনুমতি দেওয়া হোক। ওই দিনই তাঁর মক্কেলকে নমুনা সংগ্রহের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি না-গেলে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে।