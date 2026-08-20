যাদবপুরে ছাত্র সংঘর্ষের জল গড়াল হাইকোর্টে, কোমর বেঁধে একাধিক কর্মসূচি বাম-এবিভিপি'র

যাদবপুরে ছাত্র সংঘর্ষের জল গড়াল হাইকোর্টে, কোমর বেঁধে একাধিক কর্মসূচি বাম-এবিভিপি'র
যাদবপুরে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় দ্রুত শুনানির আবেদন গ্রহণ করলেন না ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ৷ এদিকে, আজই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি 8বি-তে জমায়েতের ডাক দিয়েছে ৷
Published : August 20, 2026 at 12:33 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ৷ বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিবি মিটিংকে কেন্দ্র করে বাম ও এবিভিপি ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ চরমে ওঠে ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী।
এদিকে, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকে বৃহস্পতিবার 8বি-তে জমায়েতের কর্মসূচি রয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দুপুরে উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে বুধবার রাতের ঘটনা, ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলতে চায় তারা। অন্যদিকে, একই সময়ে যাদবপুর থানার সামনে জমায়েতের ডাক দিয়েছে এবিভিপি। ফলে একইদিনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এবং থানার সামনে দুই পক্ষের পৃথক কর্মসূচিকে ঘিরে ফের উত্তেজনা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে এদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী। আবেদনকারীর দাবি, ইতিমধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ওই মামলার সঙ্গে গতকালের ঘটনাকে সংযুক্ত করে দ্রুত শুনানি করা হোক।
কিন্তু আবেদন গ্রহণ করেননি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তবে, মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। মামলা তালিকাভুক্ত হলে শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছে আদালত।
গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জিবি মিটিংকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অরবিন্দ ভবনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ যাদবপুরে রাতভর উত্তেজনা ছিল ৷ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির দাবি, ওই দলের (ABVP) বড় অংশই বহিরাগত। তাঁদের হাতে ইট, লাঠি ছিল এবং পড়ুয়াদের দিকে তেড়ে যান বলেও অভিযোগ । এরপরই অরবিন্দ ভবন চত্বরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভবনের গাড়ি বারান্দার সামনে আগুন জ্বালানো এবং ভিতরে থাকা পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে জল ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে এবিভিপির বিরুদ্ধে। সেখানে একাধিক ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।
তাঁদের অভিযোগ, আত্মরক্ষার জন্য অরবিন্দ ভবনের দু'টি কোলাপসিবল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । বাইরে থেকে সেই গেটের ফাঁক দিয়ে তাঁদের দিকে জল ছোড়া হয়। একইসঙ্গে ডিএসএফ এবং এসএফআইয়ের পতাকা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এসএফআইয়ের পাভেলের দাবি, "প্রথম মারামারির পর আমাদের সদস্যরা অরবিন্দ ভবনে যান । আচমকা দেখি প্রায় 70-80 জন বহিরাগতর দল আমাদের দিকে তেড়ে আসছে । তাঁদের হাতে লাঠি ছিল। জলও ছোড়া হয় ৷ ডিএসএফ এবং এসএফআইয়ের পতাকা পোড়ানো হয় । ভোরে কোনওমতে বাড়ি ফিরেছি।"
বাম ছাত্র সংগঠনের আরও অভিযোগ, পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি। তাদের দাবি, রাতের ঘটনার সময় একাধিকবার উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি বলে অভিযোগ । ফলে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে । তবে, বহিরাগত প্রবেশের অভিযোগ একতরফা নয় । ডানপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির পাল্টা দাবি, অতীতেও বামপন্থী সংগঠনগুলি বিভিন্ন কর্মসূচিতে বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে ঢুকিয়েছে ।
এনএসএফের সদস্য সোমসূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একটা স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ ছিল। কতজন বহিরাগত বা ছাত্র ছিল, জানি না । যখন আমরা রামনবমী করেছি, তখন ওরাও বহিরাগত ঢুকিয়েছিল।" ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
এসএফআইয়ের দাবি, একদল বহিরাগত হস্টেলের গেটে ভাঙচুর চালিয়েছে । সেই ঘটনার ছবি সিসিটিভি ফুটেজে রয়েছে বলেও দাবি সংগঠনের। যদিও সেই অভিযোগও অস্বীকার করেছে এবিভিপি । তাদের পাল্টা বক্তব্য, "ওই সময় কারও হাতে কোনও পতাকা ছিল না । এমনও হতে পারে, এসএফআই বা ডিএসএফের সদস্যরাই ভাঙচুর করে তাদের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ।" বুধবার রাতের সংঘর্ষের পর আজ যাদবপুরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাল্টা কর্মসূচি নিয়েছে বাম এবং ডানপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি। বেশকিছু পড়ুয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। বামেদের পতাকা পোড়ানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । তাই আজ দুই পক্ষই প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে ৷