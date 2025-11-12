এসএসসি পরীক্ষায় অতিরিক্ত 10 নম্বর কি পাওয়া যাবে ? কী জানাল হাইকোর্ট

এসএসসি পরীক্ষায় অতিরিক্ত 10 নম্বর কি পাওয়া যাবে ? কী জানাল হাইকোর্ট
এসএসসি পরীক্ষায় অতিরিক্ত 10 নম্বর বরাদ্দ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ কিন্তু এই নম্বর ইন্টারভিউয়ের আগে, না পরে ? কী জানালেন হাইকোর্ট ?
Published : November 12, 2025 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য এসএসসি পরীক্ষায় অতিরিক্ত 10 নম্বর বরাদ্দ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ এই মামলায় আগের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই সংক্রান্ত মামলার রায়ের উপর ৷ বুধবার অবশ্য তিনি কোনও নির্দেশ দিলেন না ৷ কারণ মামলাটি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ৷ আগামী 26 নভেম্বর তার শুনানি ৷ শীর্ষ আদালত কী নির্দেশ দেয়, তা দেখার পর হাইকোর্টে মামলার শুনানি হবে, জানিয়েছেন বিচারপতি ৷ তবে মামলাকারীরা হলফনামা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারবেন ৷
এর আগে গত 7 নভেম্বরের শুনানির সওয়াল-জবাব
এর আগে গত 7 নভেম্বর এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছিলেন, হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় কী রায় হয়, তার উপর নির্ভর করবে পরীক্ষার ফলাফলের ভবিষ্যৎ ৷ পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে পড়ানোর অভিজ্ঞতার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেন, তারা ফল যেভাবে প্রকাশ করছে করুক ৷ তাতে বিধিনিষেধ আরোপ করছে না আদালত ৷ কিন্তু পরীক্ষার্থীদের ফলাফল নির্ভর করবে হাইকোর্টে দায়ের হওয়ার মামলার নির্দেশের উপর নির্ভর ৷
বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, "10 নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক মামলা বিবেচনাধীন ৷ তাই পরীক্ষার যে ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে, তার ভবিষ্যৎ এই মামলার নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করবে ৷"
চলতি বছরের 3 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট 2016 সালের 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন পরীক্ষা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিল ৷ সেই মতো পরীক্ষা নেয় কমিশন ৷ কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্য কেন 10 নম্বর দেওয়া হবে, সেই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা । যাদের অভিজ্ঞতা নেই, সেই ধরনের একাধিক প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ কারণ তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা পরীক্ষা দেওয়ার আগেই 10 নম্বর পিছিয়ে থাকছেন ৷ বিচারপতি সব পক্ষকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ 12 নভেম্বর এই মামলার বিস্তারিত শুনানির পর আদালত নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
10 নম্বর ইন্টারভিউয়ের আগে নাকি পরে
অন্যদিকে, এই সংক্রান্ত আরেকটি মামলায় আবেদনকারীরা জানতে চেয়েছিলেন, অভিজ্ঞতার জন্য বরাদ্দ 10 নম্বর ইন্টারভিউয়ের আগে যোগ করা হবে নাকি পরে ? সেই সংক্রান্ত আবেদনের শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান, 10 নম্বর দেওয়ার উদ্দেশ্য অভিজ্ঞ, বেশি ভালো যোগ্য প্রার্থীদেরকে সুযোগ করে দেওয়া ৷
স্কুল সার্ভিস কমিশনের হিসাব অনুযায়ী 35 হাজারের মতো শূন্যপদে 3 হাজার মতো প্রার্থী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্কুলের থেকে আবেদন করেছেন ৷ আর রাজ্যের স্কুলগুলিতে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক প্রায় এক হাজার শিক্ষক আবেদন করেছেন, জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷
তিনি আরও জানান, প্রাথমিক মেরিট স্কোর দেওয়ার সময় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার নম্বর দেওয়া হবে ৷ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পক্ষে সওয়াল করেন 'অ্যাকাডেমিক্স' স্কোর মানেই সেখানে অভিজ্ঞতার নম্বরও যুক্ত হবে ৷ যদি বলা হত 'অ্যাকাডেমিক' নম্বর তাহলে শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর বোঝাত ৷ সমস্ত নম্বর যুক্ত করার পর ইন্টারভিউ বোর্ডকে দেবে সার্ভিস কমিশন ৷ ইন্টারভিউ বোর্ড সেটা দেখার পর ইন্টারভিউয়ের নম্বর যুক্ত করে চূড়ান্ত তালিক দেবে এসএসসিকে ৷
এজলাসে মক্কেলদের ভিড় সামলাতে কড়া বার্তা
এদিকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনও মামলা হলেই সকাল থেকে শুনানি শুনতে হাইকোর্টে শ'য়ে শ'য়ে মামলাকারীরা ভিড় করতেন ৷ সেই সুযোগ শেষ ৷ বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এমনই একটি মামলা চলাকালীন দু'পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তুমুল আইনি লড়াই চলার সময় একদল পরীক্ষার্থী হাততালি দিয়ে একপক্ষের আইনজীবীর যুক্তি সমর্থন করেন ৷ তাতে বিরক্ত হন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ তিনি তাঁদের বের করে দেন ৷
তখন বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মোবাইল বের করে একটি WhatsApp আদালতে দেখান ৷ ওই WhatsApp মেসেজটিতে কেউ এদিনের মামলায় তাঁদের পক্ষের মক্কেলদের সকাল থেকে এজলাসে ভিড় জমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ এর ফলে আদালতের উপর চাপ তৈরি হবে, ইঙ্গিত দেওয়া হয় ওই বার্তায় ৷
এই ঘটনায় বিচারপতির বক্তব্য, "এই ভাবে কি আর চাপ দেওয়া যায় ! এরপরেই জানিয়ে দেন, আগামী দিনে এমন মামলায় মক্কেলদের এজলাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না ৷" বিচারপতির এজলাসে সকাল থেকে শেষ পর্যন্ত শুনানির নিরবচ্ছিন্ন লাইভ হয় ৷ ফলে সেই লাইভ দেখে নিজেদের কৌতূহল মেটানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ৷ দিনের শেষে এসএসসি'র এই মামলায় 10 নম্বর দেওয়া হবে কি না, সেই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে, তাই আদালত একই ইস্যুতে দায়ের হওয়া মামলা আপাতত শুনবে না বলে জানিয়ে দেয় ৷