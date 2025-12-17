এখনই পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাস বন্ধ করার পক্ষপাতী নয় হাইকোর্ট

এখনই পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাস বন্ধ করার পক্ষপাতী নয় হাইকোর্ট
শীতকালীন ছুটি শেষে জনস্বার্থ মামলার পরবর্তী শুনানি ৷ প্রাতঃভ্রমণকারীদের জন্য ময়দানে জায়গা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ আদালতের ৷
Published : December 17, 2025 at 3:11 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: পার্ক সার্কাস ময়দানে বসা সার্কাস এখনই বন্ধ করার পক্ষে নয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েই সার্কাস কোম্পানি এই আয়োজন করেছে ৷ ফলে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলাকারীদের আপত্তির বিষয় এবং সার্কাস বন্ধ করার সপক্ষে নিজেদের বক্তব্য তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তবে, পার্ক সার্কাস ময়দানে বসা সার্কাস কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে আদালত বলেছে, সার্কাসের তাঁবু ছাড়া প্রাতঃভ্রমণকারীদের জন্য পার্ক সার্কাস ময়দানের অন্য অংশ ফাঁকা রাখতে হবে ৷ পাশাপাশি, তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, তাও নিশ্চিত করতে হবে ৷ মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পরিবেশ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ এর আগে একই জায়গায় বইমেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷"
তবে, প্রধান বিচারপতির বক্তব্য ছিল, "আমরা এখনই সার্কাস বন্ধ করার পক্ষপাতী নই ৷ তবে, পরিবেশের যাতে ক্ষতি না-হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে কলকাতা পুরনিগমকে ৷ আর মামলাকারীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কলকাতা পুরনিগমের কোনও বক্তব্য থাকলে, সেটাও জানাতে হবে আদালতকে ৷" এই মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টের শীতকালীন ছুটির পর করা হবে বলে জানিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷
উল্লেখ্য, পার্ক সার্কাস ময়দানে দু’মাসের জন্য একটি সার্কাস কোম্পানিকে তাঁবু খাটিয়ে খেলা দেখানোর অনুমতি দিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ কেএমসি-র সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ মামলার সপক্ষে বলা হয়, 2008 সালে একই জায়গায় পরিবেশ দূষণের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট বইমেলা বন্ধ করে দিয়েছিল ৷
পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রায় বছর দশেক পর ফের সার্কাসের তাঁবু ফেলার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া সার্কাস চলবে আগামী দু’মাস ধরে ৷ কিন্তু মামলাকারীদের প্রশ্ন ছিল, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র ছাড়াই পুরনিগম কীভাবে এই অনুমতি দিল ? যেখানে কলকাতা পুরনিগম এলাকায় অর্থাৎ, গোটা কলকাতা শহরে দূষণের মাত্রা দিন-দিন বাড়ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দু’মাস ধরে পার্ক সার্কাস ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে খেলা দেখালে পরিবেশের বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা করছেন মামলাকারীরা ৷ সেই বক্তব্যই এবার হলফনামা আকারে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷