আদালতের নির্দেশ বুঝতেই পারেনি সিবিআই ! আরজি কর মামলায় প্রবল ভর্ৎসনা বিচারপতির

আদালতের নির্দেশ বুঝতেই পারেনি সিবিআই ! আরজি কর মামলায় প্রবল ভর্ৎসনা বিচারপতির
আরজি করের নির্যাতিতার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছিল সিবিআই ৷ এই মামলার তদন্ত নিয়ে চরম ক্ষোভপ্রকাশ করলেন বিচারপতি ৷
Published : June 25, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: আদালতের নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছিল সিবিআই ! তাই গত শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আরজি করের নির্যাতিতার ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তারা নতুন করে কোনও তদন্ত করেনি ৷ পুরনো তদন্তের কোথাও ফাঁক রয়েছে কি না, সেটাই দেখা হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই বক্তব্যে প্রবল ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
গত 21 মে শুনানিতে বিচারপতি সিবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও পরিবারের তরফে যে সমস্ত অভিযোগ তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে ফের তদন্ত করতে হবে ৷
তীর্থঙ্কর ঘোষ ও বিচারপতি শম্পা সরকারের নির্দেশ
ঘটনার দিন রাতের খাবার খাওয়ার সময় থেকে পরদিন তাঁর শেষকৃত্য হওয়া পর্যন্ত- এই সময়ের মধ্যে কী কী ঘটেছিল, তা পুনরায় সিবিআই-কে তদন্ত করতে হবে ৷ এর জন্য যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই ৷ পাশাপাশি পরিবারের তরফে যে অভিযোগগুলি তোলা হয়েছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷
এই নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছিল সিবিআই এবং নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অভিযোগ বা বক্তব্য শুনে নতুন করে এই মামলার তদন্ত করেনি ৷ এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 2024 সালের 24 অক্টোবর সিবিআই প্রথম চার্জশিট দেয় ৷ তারপর 17 মাসে তদন্তে কোনও অগ্রগতিই হয়নি ৷ এদিন ফের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য় সময় চেয়েছে সিবিআই ৷ ডিভিশন বেঞ্চ আগামী 6 অগস্টের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
ওইদিন বেলা 2টোর সময় ফের শুনানি ৷
2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের চার তলায় সেমিনার রুমে তরুণী চিকিৎসকের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে প্রথমে কলকাতা পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছিল ৷ 14 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার নেয় সিবিআই ৷ চলতি বছরের অগস্টে দু'বছর হবে এই ঘটনার ৷ এর মধ্যে শুধু সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আজীবন কারাবাসের সাজা দিয়েছে শিয়ালদা আদালত ৷
এদিন নির্যাতিতার মা পানিহাটির বিধায়ক সাংবাদিকদের বলেন, "সিবিআই-এর তদন্ত নিয়ে বিচারপতিরাই সন্তুষ্ট নন ৷ কে সিবিআই-এর হাত বেঁধে রেখেছে যে, সিবিআই কোনও কাজ করতে পারছে না ৷ বিচারপতি আজ সিবিআইকে চরম ভর্ৎসনা করেছেন ৷ আমার মেয়ে আর বাড়ি ফিরবে না ৷ কোন সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, তার বিচার পেতে এত দেরি হবে !"
এদিন আদালতে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সিআইডি তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আজ মহামান্য বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন সিবিআই-কে ৷ ভর্ৎসনা বললে কম বলা হয় ৷"