রায়দানের আগেই সুজিতের জামিন-মামলা ছাড়লেন বিচারপতি, আনলেন গুরুতর অভিযোগ

রায়দানের আগেই সুজিতের জামিন-মামলা ছাড়লেন বিচারপতি, আনলেন গুরুতর অভিযোগ
বিচারপতি আদালতে জানান, এই মামলার শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও গতকাল 18 অগস্ট আবেদনকারী সুজিত বসুর পক্ষের এক আইনজীবী বিচারপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর চেম্বারে যান ।
Published : August 19, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর জামিনের মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ । তাঁকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে জামিনের আবেদন করেছিলেন সুজিত । জামিনের মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ । এরই মধ্যে বুধবার সেই মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন বিচারপতি ৷ তিনি একটি গুরুতর অভিযোগও এনেছেন ৷ এরকম পরিস্থিতিতে বিচারপতির মামলা ছেড়ে দেওয়ার নজির খুব একটা নেই । স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী আরও বিপাকে পড়লেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ আদালতে এদিন জানান, এই মামলার শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও গতকাল 18 অগস্ট আবেদনকারী সুজিত বসুর পক্ষের কোনও এক আইনজীবী বিচারপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর চেম্বারে যান । তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারিকে তাঁর চেম্বারে থাকা ফাইল নিয়ে আসতে বলেন ওই আইনজীবী ৷ বিচারপতির বক্তব্য, এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক । বিষয়টি তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে জানিয়েছেন এবং তার পরেই সুজিত বসুর মামলা থেকে অব্যাহতি নেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ।
মামলাটি এখন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে যাবে । পরবর্তীতে কোন বিচারপতি এই মামলার শুনানি করবেন তা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ঠিক করবেন ৷ ফলে সব মিলিয়ে সুজিত বসু এই ঘটনায় আরও সমস্যায় পড়লেন বলে জানাচ্ছেন আইনজীবীরা । সুজিত বসুর আইনজীবীদের অবশ্য দাবি, তাঁদের মধ্যে কেউ বিচারপতির চেম্বারে যাননি ।
বিধানসভা নির্বাচনের পরপরই পুরনিয়োগ দুর্নীতির মামলায় সুজিত বসুকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । আদালতে ইডির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, 300 জনেরও বেশি প্রার্থীকে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন সুজিত । সেই সংক্রান্ত নথি তাঁরা পেয়েছে বলে দাবি করেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা ।
যদিও পালটা সুজিত বসুর পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, পুরনিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রথম দুটি চার্জশিটে নাম ছিল না সুজিত বসুর । 2023 সালে সিবিআই এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে । তারপর 2026 সালে এসে হঠাৎ করে সুজিত বসুকে গ্রেফতার করা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে উল্লেখ করেন তাঁর আইনজীবী ৷
উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । চার্জশিটে শুধু তিনিই নন, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসু, তাঁদের দুই সংস্থা এবং ওই দুই সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর অফ ডিএলপি জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের নামও ছিল বলে জানা যায় ৷