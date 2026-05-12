এবার আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়াল বিচারপতি মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ

বিচারপতি মান্থা বলেন, অন্যান্য মামলার শুনানির জন্য এই মামলার পর্যাপ্ত সময় দেওয়া যাবে না । তাই মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 1:35 PM IST

কলকাতা, 12 মে: আরজি কর মামলা থেকে এবার সরে দাঁড়াল আরও একটি ডিভিশন বেঞ্চ । এর আগে একাধিক বিচারপতি ছেড়েছেন এই মামলা । বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চে মঙ্গলবার এই মামলা উঠলে সিবিআই মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করে । নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী অভিযোগ করেন, সিবিআই নতুন করে তদন্ত করেছে না । এর পরেই বিচারপতি মান্থা বলেন, অন্যান্য মামলার শুনানির জন্য এই মামলার পর্যাপ্ত সময় দেওয়া যাবে না । তাই মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।

তিনি আরও বলেন, "প্রয়োজনে কোনও কমিশন গঠন করা হোক । আমিও চাই এই মামলার সঠিক বিচার হোক । কারণ শুধু পরিবারের মামলা নয়, সাজাপ্রাপ্তের মামলা এবং সিবিআইয়ের আবেদনও শুনতে হবে । এই মামলায় সঠিক বিচার চায় গোটা রাজ্য ৷ সেই সঠিক বিচারের জন্যই এই আদালত এই মামলা ছেড়ে দিল ।" প্রসঙ্গত, এর আগে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল ।

এদিন শুনানিতে, নির্যাতিতার পরিবারের তরফে জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সিবিআই 9 এপ্রিলের শুনানিতে জানায়, দিল্লি থেকে তদন্তকারী অফিসার আসবেন এবং নতুন কিছু যদি তদন্তে উঠে আসে তা তিনি জানাবেন । শুধু তাই নয়, আদালত বলেছিল সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । আমরা একাধিক আবেদন করেছি । সিবিআই এখনও কিছু করেনি । সিবিআই শুধুমাত্র ধর্ষণের ধারায় মামলা করেছে কেন ?গণধর্ষণের ধারায় কেন মামলা করেনি ?" তিনি আরও বলেন, "ঘটনার দিন ওই ফ্লোরে 64 জন ঘুরছিল, যারা হাফপ্যান্টে ছিল । সিবিআই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেনি । খোঁজ করেনি ।"

অপরদিকে, সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, "আমি নিজে রিপোর্ট দেখেছি । আমরা প্রচুর মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি । 70টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে । 14 জন ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে । অন্যান্য ডাক্তারদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । তারপর নিম্ন আদালত নির্দেশে বলেছিল যে, এটা গণধর্ষণের ঘটনা ৷ তবে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা বলে সঞ্জয় রায়কে ফাঁসি দেওয়া হয়নি । আমরা তার বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছি । সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি হওয়া উচিত । আমাদের তদন্তে উঠে এসেছে যে, এটা একজন ব্যক্তির মাধ্যমেই হয়েছে । তদন্ত ঠিক করে হয়নি যেটা বলা হচ্ছে, সেটা সঠিক নয় ।"

পালটা সওয়ালে এরপর জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শিয়ালদা কোর্ট নিজে বলেছে যে তদন্ত ঠিক করে হয়নি । সেই কারণেই আদালত ফাঁসির সাজা দেয়নি । কলকাতা পুলিশ বা সিবিআইকে একটা কমপ্লিট চেইন অফ ইভেন্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল । ইনকোয়েস্ট রিপোর্টে 10টা এমন ইনজুরির কথা বলা হয়েছে, যেগুলি পোস্টমর্টেমের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি । চেপে দেওয়া হয়েছে । সেই কারণেই আমরা আবার তদন্ত করা হোক, এটা চাইছি । সিবিআইয়ের সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত । সিবিআই কিছু করছে না । এঁনারা কি তাহলে র-এর কাছে যাবেন ? আমাদের আর একটা আবেদন, আমরা ঘটনাস্থলে যেতে চাই ।"

দু'পক্ষের এই সওয়াল জবাব শোনার পর বিচারপতি বলেন, "আমার আদালত এই মামলার জন্য সময় দিতে পারবে কি না বুঝতে পারছি না ।" জবাবে জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বেশি সময় নেব না ।" আর রাজদীপ মজুমদার বলেন, "শিয়ালদা কোর্টের অবজার্ভেশন ভুল ছিল এটা আগে প্রমাণ করতে হবে ওঁদের ।" এরপর ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানায় ৷ আদালত থেকে বেরিয়ে আরজি করের নির্যাতিতার মা বলেন, "এগুলোর সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি ৷ দেখা যাক কী হয়!"

