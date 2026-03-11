আরজি কর মামলা থেকে ফের সরে দাঁড়ালেন দুই বিচারপতি, বিশবাঁও জলে মামলার ভবিষ্যৎ

আরজি কর মামলা থেকে ফের সরে দাঁড়ালেন দুই বিচারপতি, বিশবাঁও জলে মামলার ভবিষ্যৎ
আরজি কর হাসপাতালের কর্তব্যরত তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ কিন্তু দুই বিচারপতির বেঞ্চে মামলা থেকে সরে দাঁড়াল ৷
Published : March 11, 2026 at 4:17 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: আরজি কর মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহ শব্বর রশিদি ৷ এর আগে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষও এই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ মঙ্গলবার বেঞ্চের তরফে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের পর্যবেক্ষণ, এই বেঞ্চ ফৌজদারি আপিল মামলা শোনার রেগুলার বেঞ্চ নয় ৷ আরজি করের মামলা প্রতিদিন শুনানি করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয় ৷ তাই জন্য মামলা থেকে সরল দুুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷
বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে এদিন মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পক্ষে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই মামলায় সিবিআই দিনের পর দিন তদন্তের নামে কিছু করছে না ৷" তখন বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, "সকালে আপনারা মামলার শুনানির জন্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ৷ পাশাপাশি প্রধান বিচারপতিকে দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছে পরিবার ৷ এই মামলার এত দ্রুত শুনানি সম্ভব নয় ৷"