'দাগি'-দের নিয়োগ রুখতে কড়া অবস্থান হাইকোর্টের

'দাগি'-দের নিয়োগ রুখতে কড়া অবস্থান হাইকোর্টের
2016 সালের প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কারা চাকরি পেয়েছিলেন, সেই তালিকা এসএসসি-কে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
Published : November 27, 2025 at 1:16 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন পরীক্ষা নিয়ে এবার কড়া অবস্থান কলকাতা হাইকোর্টের । গতকালই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের 2025 সালের নতুন নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ একজনও 'টেন্টেড' বা দাগি প্রার্থী যাতে চলতি বছরের নতুন পরীক্ষায় সুযোগ না-পান, তা সুনিশ্চিত করতে তৎপর হাইকোর্ট ৷
2016 সালের নিয়োগের সময়, প্যানেলের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর কাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, ওএমআর শিট বিকৃত থাকা সত্বেও ক'জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সেই বিস্তারিত তালিকা এদিন চেয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা । সেই তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে অবিলম্বে প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । এদিকে, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে 2025 সালের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের সমস্ত পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিটও ওয়েবসাইটে আপলোড করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।
মামলাকারীরা 2025 সালের একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন । তাঁদের অভিযোগ, একাধিক প্রার্থী যাঁরা 2016 সালের নিয়োগের প্যানেলের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদেরকে (টেন্টেড) নতুন পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, অবিলম্বে তাঁদের তালিকা প্রকাশ করুন । নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে, এখনই যেন তাঁদের খুঁজে বাদ দেওয়া যায় ।
অর্থাৎ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে এই পরিস্থিতিতে কমিশনকে তাঁদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে, যাঁরা প্যানেলের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর চাকরিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন ৷ উল্লেখ্য, 2016 সালের একাদশ-দ্বাদশের প্যানেলের সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল 2018 সালের 27 নভেম্বর । আর নবম-দশমের প্যানেলের সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল 2019 সালের 12 মার্চ ।
এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কীভাবে নতুন নিয়োগ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে ? এতকিছু করা সম্ভব ? 31 ডিসেম্বরের মধ্যে তা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । একথা শুনে পালটা বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, "কিন্তু আপনারা সব হয়ে গেলে তারপর মামলা হবে, তারপর আপনারা জানাবেন ? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল একজনও টেন্টেড যেন সুযোগ না-পায় ।"
উল্লেখ্য, 2016 সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিল হয়ে যাওয়ায় সুুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষা হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে ৷ এই পরীক্ষা হওয়ার আগে থেকেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়ার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ এছাড়াও চিহ্নিত 'দাগি' প্রার্থীদের পরীক্ষায় বসা নিয়ে ফের বিতর্কের সৃষ্টি হয় ৷ এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে ৷
বুধবার সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, 2025 সালের এসএসসি-র নতুন পরীক্ষা সংক্রান্ত সব মামলা শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "স্কুল সার্ভিসের 2016 সালের চাকরি বাতিলের নতুন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা স্কুল সার্ভিস কমিশনের জন্যই হয়েছে ৷ আদালত স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নতুন রুল তৈরি করতে বলেনি ৷"
নতুন পরীক্ষায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়া-সহ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য যত মামলা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল, তা কলকাতা হাইকোর্টকে শুনতে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত ৷