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'মোদি-আদানি বন্ধুত্ব' ভিডিয়ো নিয়ে কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ! জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল নিষেধাজ্ঞা

Modi-Adani friendship video: শুধু ভিডিয়ো সরানোই নয়, সংশ্লিষ্ট পোস্টের মাধ্যমে যাতে পুনরায় ভিডিয়োটি দেখা বা ছড়িয়ে দেওয়া না যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত, ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2026 at 7:30 PM IST

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কলকাতা, 26 অক্টোবর: 'মোদি ও আদানি কীভাবে ভারতকে লুট করেছেন, বন্ধুত্বের নেপথ্যের কাহিনি', এমনই বিস্ফোরক শিরোনামে তৈরি হওয়া একটি ভিডিয়ো ঘিরে আইনি লড়াইয়ে বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট । আদানি গোষ্ঠীর দায়ের করা মানহানির মামলায় সংশ্লিষ্ট ভিডিয়ো, তার বিভিন্ন অংশ এবং একই ধরনের প্রতিলিপি সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি আর্যক দত্ত । একই সঙ্গে ভিডিয়োটির নতুন করে প্রচার, পুনরায় আপলোড এবং ছড়িয়ে দেওয়ার উপরেও অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত । নির্দেশ কার্যকর থাকবে 2027 সালের 31 জানুয়ারি পর্যন্ত অথবা আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ।

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয় । আদানি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের দায়ের করা মামলায় মূল অভিযোগ, 'হাউ মোদি অ্যান্ড আদানি স্টোল ইন্ডিয়া: দ্য ফ্রেন্ডশিপ ফাইলস' শীর্ষক ভিডিয়োতে সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে । আদানি গোষ্ঠীর দাবি এই অভিযোগ মিথ্যা ও মানহানিকর। ভিডিয়োটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরেও তার বিভিন্ন অংশ এবং প্রতিলিপি ইউটিউব, এক্স ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্য়াটফর্মে ছড়িয়ে পড়ছিল বলে আদালতে জানানো হয় । এসবের ফলে জনমানসে আদানিদের ভাবমূর্তি প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে । তাই অবিলম্বে এই ভিডিয়োর সব ধরনের প্রচার বন্ধ করতে হবে ।

আদালতের নির্দেশ, সংশ্লিষ্ট ভিডিয়োটির পাশাপাশি তার ক্লিপ, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এবং মূল ভিডিয়োর সঙ্গে কার্যত অভিন্ন প্রতিলিপিও সরিয়ে ফেলতে হবে । অভিযুক্ত পক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাকাউন্ট, চ্যানেল ও পেজ থেকে এই ধরনের কনটেন্ট মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্দিষ্ট যে লিঙ্কগুলিতে ভিডিয়োটি পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেও প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে হবে ইউটিউব, এক্স ও ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষকে ।

শুধু ভিডিয়ো সরানোই নয়, সংশ্লিষ্ট পোস্টের মাধ্যমে যাতে পুনরায় ভিডিয়োটি দেখা বা ছড়িয়ে দেওয়া না যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছে আদালত । একই সঙ্গে চিহ্নিত অ্যাকাউন্ট ও লিঙ্কগুলির গ্রাহক-পরিচিতি, নিবন্ধনের তথ্য এবং আপলোড ও অ্যাকসেস সংক্রান্ত আইপি লগ সংরক্ষণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলিকে । নির্দেশ পালনের বিস্তারিত জানিয়ে ইউটিউব, এক্স ও ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত ।

কী রয়েছে বিতর্কিত ভিডিওতে ?

আদালতে আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবী অনির্বাণ রায় দাবি করেন, গত 9 অক্টোবর সাবির ভাটিয়ার পরিচালিত 'বিকিউবড' (ব্রেকিং বাউন্ডারিজ উইথ সাবির ভাটিয়া) ইউটিউব চ্যানেলে 'শ্যাডো সিটিজেনস' নামে একটি চ্যানেলের সহযোগিতায় প্রায় 36 মিনিটের ভিডিওটি প্রকাশিত হয় । একই ভিডিও এক্স-এও পোস্ট করা হয়েছিল । আদানি গোষ্ঠীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রকাশের দিনই ইউটিউবে 46 হাজারের বেশি এবং এক্স-এ প্রায় 40 হাজার বার ভিডিওটি দেখা হয়েছিল।

মূল ভিডিওটির ভারতে প্রবেশাধিকার ইতিমধ্যেই বন্ধ করা হয়েছে বলে আদালতের নথিতে উল্লেখ রয়েছে । তবে, অভিযোগ, অন্য ইউটিউব চ্যানেল, এক্স অ্যাকাউন্ট এবং ইনস্টাগ্রাম রিলসের মাধ্যমে ভিডিওটির বিভিন্ন সংস্করণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে । আদানি গোষ্ঠীর দাবি, মূল ভিডিও সরিয়ে দেওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এক্স-এ সেটি পুনরায় পোস্ট করেন ।

আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবীর অভিযোগ, ভিডিওতে সংস্থার জমি পাওয়া, কয়লা খনির বরাত, বিমানবন্দর পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া এবং সরকারের নীতির সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে । পাশাপাশি, মাদক পাচার, সন্ত্রাসে অর্থ জোগানো এবং কৃষকের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের মতো গুরুতর বিষয়েও সংস্থার নাম জড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় ।

আইনজীবীর বক্তব্য, এই ধরনের অভিযোগকে তথ্যভিত্তিক সংবাদ বা মতামতের আকারে না তুলে নাটকীয় বর্ণনা ও দৃশ্যের মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে দর্শকের কাছে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মনে হতে পারে । এর ফলে সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারী-সহ বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের ।

আদানি গোষ্ঠীর দাবি, সরকারের নীতি বা কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সমালোচনা বন্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য নয় । কিন্তু মিথ্যা ও মানহানিকর অভিযোগের মাধ্যমে সংস্থাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে তাদের ।

'এআই দিয়ে তৈরি ?' বিচারপতির প্রশ্ন

শুনানির সময় বিচারপতি আর্যক দত্ত জানতে চান, বিতর্কিত ভিডিওটি কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ? উত্তরে আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবী জানান, ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি নয় । তাঁর দাবি, ভিডিওটির নির্মাতা নিজেই এক্স-এ সেটি তৈরির দায় স্বীকার করেছেন ।

আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবীর বক্তব্য, ভিডিওতে এমন কিছু শব্দ ও বর্ণনা ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়াতে পারে । সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা ও নীতিগত সিদ্ধান্তকে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে যুক্ত থাকার ধারণা তৈরি হয় ।

বিচারপতি মন্তব্য করেন, ভিডিওটির নির্মাতা নিজেই দাবি করেছেন যে তিনি একটি গল্প বলছেন । এর জবাবে আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবী বলেন, গল্পের আড়ালে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সংস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে । তাঁর দাবি, একটি প্ল্যাটফর্মে ভিডিওটি ইতিমধ্যেই 1 লক্ষ 84 হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে এবং সোশাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে ।

সমাজমাধ্যমের যুক্তি, আদালতের পর্যবেক্ষণ

শুনানিতে গুগলের পক্ষে আইনজীবী প্রজ্ঞা জৈন মামলাটির গ্রহণযোগ্যতা এবং কলকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তবে তিনি জানান, আদালত নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে ভিডিয়ো সরিয়ে দিতে কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত ।

মামলাটি বিবেচনা করে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ভিডিয়োটি পুনরায় প্রকাশ ও প্রচারিত হতে থাকলে সংস্থার সুনামের যে ক্ষতি হতে পারে, তা শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে পূরণ করা কঠিন । সেই কারণেই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে আদালত।

মামলার পরবর্তী পর্যায়ে সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে । সমাজমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলিকে আদালতের নির্দেশ পালন সংক্রান্ত তথ্যও পেশ করতে হবে । 2027 সালের জানুয়ারি মাসে নিয়মিত বেঞ্চে মামলাটি ফের শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

তবে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। বিতর্কিত ভিডিয়োতে ওঠা অভিযোগগুলির সত্যতা এবং মানহানির প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত হয়, তা নির্ভর করবে পরবর্তী শুনানি ও আদালতে পেশ করা তথ্যপ্রমাণের উপর।

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কলকাতা হাইকোর্ট
মোদি আদানি বন্ধুত্ব ভিডিয়ো

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