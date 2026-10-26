'মোদি-আদানি বন্ধুত্ব' ভিডিয়ো নিয়ে কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ! জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল নিষেধাজ্ঞা

'মোদি-আদানি বন্ধুত্ব' ভিডিয়ো নিয়ে কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ! জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল নিষেধাজ্ঞা
Modi-Adani friendship video: শুধু ভিডিয়ো সরানোই নয়, সংশ্লিষ্ট পোস্টের মাধ্যমে যাতে পুনরায় ভিডিয়োটি দেখা বা ছড়িয়ে দেওয়া না যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছে আদালত।
Published : October 26, 2026 at 7:30 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: 'মোদি ও আদানি কীভাবে ভারতকে লুট করেছেন, বন্ধুত্বের নেপথ্যের কাহিনি', এমনই বিস্ফোরক শিরোনামে তৈরি হওয়া একটি ভিডিয়ো ঘিরে আইনি লড়াইয়ে বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট । আদানি গোষ্ঠীর দায়ের করা মানহানির মামলায় সংশ্লিষ্ট ভিডিয়ো, তার বিভিন্ন অংশ এবং একই ধরনের প্রতিলিপি সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি আর্যক দত্ত । একই সঙ্গে ভিডিয়োটির নতুন করে প্রচার, পুনরায় আপলোড এবং ছড়িয়ে দেওয়ার উপরেও অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত । নির্দেশ কার্যকর থাকবে 2027 সালের 31 জানুয়ারি পর্যন্ত অথবা আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ।
সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয় । আদানি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের দায়ের করা মামলায় মূল অভিযোগ, 'হাউ মোদি অ্যান্ড আদানি স্টোল ইন্ডিয়া: দ্য ফ্রেন্ডশিপ ফাইলস' শীর্ষক ভিডিয়োতে সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে । আদানি গোষ্ঠীর দাবি এই অভিযোগ মিথ্যা ও মানহানিকর। ভিডিয়োটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরেও তার বিভিন্ন অংশ এবং প্রতিলিপি ইউটিউব, এক্স ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্য়াটফর্মে ছড়িয়ে পড়ছিল বলে আদালতে জানানো হয় । এসবের ফলে জনমানসে আদানিদের ভাবমূর্তি প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে । তাই অবিলম্বে এই ভিডিয়োর সব ধরনের প্রচার বন্ধ করতে হবে ।
আদালতের নির্দেশ, সংশ্লিষ্ট ভিডিয়োটির পাশাপাশি তার ক্লিপ, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এবং মূল ভিডিয়োর সঙ্গে কার্যত অভিন্ন প্রতিলিপিও সরিয়ে ফেলতে হবে । অভিযুক্ত পক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাকাউন্ট, চ্যানেল ও পেজ থেকে এই ধরনের কনটেন্ট মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্দিষ্ট যে লিঙ্কগুলিতে ভিডিয়োটি পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেও প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে হবে ইউটিউব, এক্স ও ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষকে ।
শুধু ভিডিয়ো সরানোই নয়, সংশ্লিষ্ট পোস্টের মাধ্যমে যাতে পুনরায় ভিডিয়োটি দেখা বা ছড়িয়ে দেওয়া না যায়, তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছে আদালত । একই সঙ্গে চিহ্নিত অ্যাকাউন্ট ও লিঙ্কগুলির গ্রাহক-পরিচিতি, নিবন্ধনের তথ্য এবং আপলোড ও অ্যাকসেস সংক্রান্ত আইপি লগ সংরক্ষণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলিকে । নির্দেশ পালনের বিস্তারিত জানিয়ে ইউটিউব, এক্স ও ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত ।
কী রয়েছে বিতর্কিত ভিডিওতে ?
আদালতে আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবী অনির্বাণ রায় দাবি করেন, গত 9 অক্টোবর সাবির ভাটিয়ার পরিচালিত 'বিকিউবড' (ব্রেকিং বাউন্ডারিজ উইথ সাবির ভাটিয়া) ইউটিউব চ্যানেলে 'শ্যাডো সিটিজেনস' নামে একটি চ্যানেলের সহযোগিতায় প্রায় 36 মিনিটের ভিডিওটি প্রকাশিত হয় । একই ভিডিও এক্স-এও পোস্ট করা হয়েছিল । আদানি গোষ্ঠীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রকাশের দিনই ইউটিউবে 46 হাজারের বেশি এবং এক্স-এ প্রায় 40 হাজার বার ভিডিওটি দেখা হয়েছিল।
মূল ভিডিওটির ভারতে প্রবেশাধিকার ইতিমধ্যেই বন্ধ করা হয়েছে বলে আদালতের নথিতে উল্লেখ রয়েছে । তবে, অভিযোগ, অন্য ইউটিউব চ্যানেল, এক্স অ্যাকাউন্ট এবং ইনস্টাগ্রাম রিলসের মাধ্যমে ভিডিওটির বিভিন্ন সংস্করণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে । আদানি গোষ্ঠীর দাবি, মূল ভিডিও সরিয়ে দেওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এক্স-এ সেটি পুনরায় পোস্ট করেন ।
আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবীর অভিযোগ, ভিডিওতে সংস্থার জমি পাওয়া, কয়লা খনির বরাত, বিমানবন্দর পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া এবং সরকারের নীতির সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে । পাশাপাশি, মাদক পাচার, সন্ত্রাসে অর্থ জোগানো এবং কৃষকের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের মতো গুরুতর বিষয়েও সংস্থার নাম জড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় ।
আইনজীবীর বক্তব্য, এই ধরনের অভিযোগকে তথ্যভিত্তিক সংবাদ বা মতামতের আকারে না তুলে নাটকীয় বর্ণনা ও দৃশ্যের মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে দর্শকের কাছে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মনে হতে পারে । এর ফলে সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারী-সহ বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের ।
আদানি গোষ্ঠীর দাবি, সরকারের নীতি বা কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সমালোচনা বন্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য নয় । কিন্তু মিথ্যা ও মানহানিকর অভিযোগের মাধ্যমে সংস্থাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে তাদের ।
'এআই দিয়ে তৈরি ?' বিচারপতির প্রশ্ন
শুনানির সময় বিচারপতি আর্যক দত্ত জানতে চান, বিতর্কিত ভিডিওটি কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ? উত্তরে আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবী জানান, ভিডিওটি এআই দিয়ে তৈরি নয় । তাঁর দাবি, ভিডিওটির নির্মাতা নিজেই এক্স-এ সেটি তৈরির দায় স্বীকার করেছেন ।
আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবীর বক্তব্য, ভিডিওতে এমন কিছু শব্দ ও বর্ণনা ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়াতে পারে । সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা ও নীতিগত সিদ্ধান্তকে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে যুক্ত থাকার ধারণা তৈরি হয় ।
বিচারপতি মন্তব্য করেন, ভিডিওটির নির্মাতা নিজেই দাবি করেছেন যে তিনি একটি গল্প বলছেন । এর জবাবে আদানি গোষ্ঠীর আইনজীবী বলেন, গল্পের আড়ালে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সংস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে । তাঁর দাবি, একটি প্ল্যাটফর্মে ভিডিওটি ইতিমধ্যেই 1 লক্ষ 84 হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে এবং সোশাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে ।
সমাজমাধ্যমের যুক্তি, আদালতের পর্যবেক্ষণ
শুনানিতে গুগলের পক্ষে আইনজীবী প্রজ্ঞা জৈন মামলাটির গ্রহণযোগ্যতা এবং কলকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তবে তিনি জানান, আদালত নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে ভিডিয়ো সরিয়ে দিতে কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত ।
মামলাটি বিবেচনা করে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ভিডিয়োটি পুনরায় প্রকাশ ও প্রচারিত হতে থাকলে সংস্থার সুনামের যে ক্ষতি হতে পারে, তা শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে পূরণ করা কঠিন । সেই কারণেই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে আদালত।
মামলার পরবর্তী পর্যায়ে সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে । সমাজমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলিকে আদালতের নির্দেশ পালন সংক্রান্ত তথ্যও পেশ করতে হবে । 2027 সালের জানুয়ারি মাসে নিয়মিত বেঞ্চে মামলাটি ফের শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
তবে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। বিতর্কিত ভিডিয়োতে ওঠা অভিযোগগুলির সত্যতা এবং মানহানির প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত হয়, তা নির্ভর করবে পরবর্তী শুনানি ও আদালতে পেশ করা তথ্যপ্রমাণের উপর।