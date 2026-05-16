24 ঘণ্টার মধ্যে 50 বছরের 'বিপজ্জনক' বহুতল ভাঙার দমকলের নোটিশে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের
রাজ্যের বক্তব্য না-শুনে সিদ্ধান্ত নয়, বহুতল ভাঙার বিরুদ্ধে মামলায় মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের ৷ পরবর্তী শুনানি 8 জুন ৷
Published : May 16, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা, 16 মে: রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পরেই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন ৷ যার শুরুটা হয়েছে তিলজলা এলাকার দু’টি বেআইনি বহুতলকে দিয়ে ৷ যদিও কেএমডিএ ও কেএমসি-র সেই কাজে স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ এবার আলিপুরে 117 নম্বর জাতীয় সড়ক, অর্থাৎ ডায়মন্ড হারবার রোডে 50 বছরের পুরনো একটি 'বিপজ্জনক' বাড়ি ভাঙা নিয়ে দমকল দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷
জরুরি ভিত্তিতে শনিবার দুপুরে বিচারপতি ভট্টাচার্যের বিশেষ বেঞ্চে শুনানি শুরু হয় ৷ বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী 30 জুন পর্যন্ত ওই বহুতলটি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না ৷ উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর অবস্থিত 50 বছরের পুরনো ওই বহুতলে কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ ৷ আর তাই দমকল বিভাগের তরফে ওই বাড়িটি বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করে আলিপুর থানাকে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয় ৷ বলা হয়, কোনোরকম ফায়ার সেফটি না-থাকায় ওই বহুতলটি দ্রুত ফাঁকা করে দিতে হবে ৷ আর 24 ঘণ্টার মধ্যে তা ভেঙে ফেলতে হবে ৷
সেই নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর জরুরি ভিত্তিতে বহুতলের বাসিন্দারা কলকাতা হাইকোর্ট একটি মামলা দায়ের করেন ৷ মামলার গুরুত্ব বিচার করে শনিবার দুপুরের পরে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয় ৷ সেখানে বিচারপতি ভট্টাচার্য জানতে চান, "কেন বহুতলটি ভাঙার নোটিশ পাঠানো হয়েছে ?"
এ নিয়ে মামলাকারী আবাসনের বাসিন্দাদের তরফে আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, "15 মে, অর্থাৎ আজ রাজ্যের দমকল দফতরের তরফে থেকে একটি নোটিশ দেওয়া হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছে, আবাসন আজকেই খালি করে দিতে হবে ৷" এরপরেই বিচাপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানতে চান, এই মামলায় রাজ্যের আইনজীবী উপস্থিত আছেন কি না ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকার ও দমকলের তরফে কোনও আইনজীবী উপস্থিত না-থাকায় শুনানি স্থগিত রাখেন বিচারপতি ৷
তবে, বিচারপতি দমকল বিভাগের নোটিশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন ৷ সেখানে বলা হয়, "রাজ্য সরকারের তরফে কোনও আইনজীবী না-থাকায় শুনানি স্থগিত রাখা হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকার ও দমকলের বক্তব্যও এখানে শুনতে হবে ৷ কী কারণে তারা এই বহুতল ভাঙতে বলছে, তা জানা জরুরি ৷ তাদের কাছে কী নথি আছে, তাও জানতে হবে ৷ তবে, 30 জুন পর্যন্ত ওই বহুতল নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না ৷ আগামী 8 জুন রেগুলার বেঞ্চে এই মামলা পরবর্তী শুনানি হবে ৷" সেখানেই মামলাকারী ও রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট ৷