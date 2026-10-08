যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে পারবেন ? প্রশ্ন আদালতের

যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে পারবেন ? প্রশ্ন আদালতের
Suspected Bangladeshi National Deportation: এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশি সন্দেহে 2 মাস ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করে তাঁকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
Published : October 8, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: গত শতকের সাতের দশকে যাঁরা সীমান্ত পার হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে কি আপনারা ফেরত পাঠাতে পারবেন ? সন্দেহভাজন এক বাংলাদেশিকে দু'মাস ধরে আটকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচাৰ্য ৷
বৃহস্পতিবার আদালত প্রশ্ন করে, "সত্তরের দশকে যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে কি ফেরত পাঠানো সম্ভব ?" একইসঙ্গে আদালতের মন্তব্য, "যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কোনও ব্যক্তিকে আটকে রাখা যায় না ৷"
গত 8 অগস্ট বাংলাদেশি সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গত 28 সেপ্টেম্বর তাঁকে ভারত থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচাৰ্যের প্রশ্ন, "1970-এর দশকে যাঁরা সীমান্ত পার হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে কি ফেরত পাঠানো সম্ভব ? সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে গিয়ে দেখুন এটা কি আদৌ সম্ভব ? যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কীভাবে কাউকে আটক রাখা যায় ?"
আবেদনকারী প্রায় দু'মাস ধরে আটকে রাখার বিষয়টি খতিয়ে দেখার সময় আদালত বিশেষত আটকের সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তোলে ৷ এছাড়া, যে তথ্যের উপর ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে ভারত থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করা হয়েছিল, সেই তথ্য নিয়েও আদালত অসন্তোষ ব্যক্ত করে ৷
এদিন অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার সওয়াল করেন, জাল নথিপত্র ব্যবহার করে প্যান (PAN) বা আধার (Aadhaar) কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছিল ৷ সেই জন্য তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, এই বেঞ্চের এই মামলা শোনার এক্তিয়ার নেই ৷ সেই জন্য পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত 28 সেপ্টেম্বর তারিখে যে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা স্থগিত থাকবে ৷ মামলাটি 14 অক্টোবর বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-এর এজলাসে উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷