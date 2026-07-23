ভাটপাড়ায় বেআইনি বাড়ি ভাঙার নির্দেশে স্থগিতাদেশ, মহকুমা শাসককে পরিদর্শনের নির্দেশ হাইকোর্টের

ভাটপাড়ায় বেআইনি বাড়ি ভাঙার নির্দেশে স্থগিতাদেশ, মহকুমা শাসককে পরিদর্শনের নির্দেশ হাইকোর্টের
ভাটপাড়ায় বাড়ি ভাঙার মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই মামলায় আগেও স্থগিতাদেশ দিয়েছিল আদালত ৷ তা না মেনে চলছিল ভাঙচুর ৷
Published : July 23, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভাটপাড়া পুরসভায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার মামলায় ব্যারাকপুরের মহকুমাশাসককে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ গতকাল সকালে ভাটপাড়া পুরসভার অন্তর্গত জুটমিলের জমিতে একটি বাড়ি ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরী ৷
অভিযোগ, কোর্টের নির্দেশ মেইল করে পুরসভার কাছে পাঠানো হলেও ওই নির্মাণ ভাঙা বন্ধ করেনি পুরসভা এবং পুলিশ ৷ এই ঘটনার কথা জানতে পেরেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি ৷ ভাটপাড়ার পুরপ্রশাসক এবং ওসিকে হাইকোর্টে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেন তিনি ৷
এই নির্দেশ মেনে এদিন দুপুরে আদালতে হাজির হন পুরপ্রশাসক ৷ তাঁর দাবি, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় কোর্টের নির্দেশ দেরিতে দেখেছেন তিনি ৷ তখন বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর পর্যবেক্ষণ, "রাজ্যে আইনের শাসন বজায় রাখতে হবে ৷ আদালতের প্রতি জনগণের বিশ্বাস নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না ৷"
বিচারপতির আরও নির্দেশ, আগামী 31 অগস্ট পর্যন্ত ওই বাড়ি ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ থাকবে ৷ মামলাকারীকে নিরাপত্তা দেওয়া ছাড়াও ভাঙার স্থানে নজরদারি চালাবে পুলিশ ৷ পরবর্তী শুনানির দিন আত্মপক্ষে বক্তব্য জানিয়ে হলফনামা দেবেন ভাটপাড়া পুরসভার পুরপ্রশাসক ৷ আগামী 29 জুলাই ফের শুনানির জন্য থাকবে মামলাটি ৷
আবেদনকারী ভাটপাড়ার বাসিন্দা জিতেন্দ্র কুমার রাউত গতকাল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন একটি জুটমিলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় জুটমিলের জমির উপর তিনি বাসস্থান তৈরি করেছেন, যা বেআইনি ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভাটপাড়া পুরসভা ওই সম্পত্তি ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন জিতেন্দ্র কুমার রাউত ৷
বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী সকালে বাড়ি ভাঙচুর করার উপর স্থগিতাদেশ দেন ৷ কিন্তু আদালতের স্থগিতাদেশের নির্দেশের পরেও ভাঙা অব্যাহত ছিল ৷ ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বিষয়টি আদালতের নজরে আনেন আবেদনকারীর আইনজীবী ৷ ক্ষুব্ধ বিচারপতি প্রথমে পুরপ্রশাসক ও পরে থানার ওসির বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি ৷ সেই জন্য এদিন আদালতে হাজিরা হতে নির্দেশ দেন দু'জনকে ৷