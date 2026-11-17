ফৌজদারি আদালত অবমাননা, বিচারপতিদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে অভিষেককে শোকজ হাইকোর্টের
Abhishek Banerjee Judges Political Bias Remark: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
Published : November 17, 2026 at 11:22 AM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: বিচারপতিদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিতর্কে মমতা-পন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে আদালত অবমাননার শোকজ নোটিশ পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । এরই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের ফেসবুক পোস্ট নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক পোস্টের বিরুদ্ধে কেন 'ক্রিমিনাল কনটেম্পট' বা ফৌজদারি অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে না ? এর উত্তর অভিষেককে 15 দিনের মধ্যে দিতে হবে ৷ এই বিষয়ে আগামী 8 ডিসেম্বর আদালত অবমাননার মামলা তালিকাভুক্ত করে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে আদালত ৷
পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কি না, তা নিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটিকে পর্যালোচনা বৈঠক ডেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে তা নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা জেড প্লাস ক্যাটেগরি থেকে কমিয়ে এক্স করা হয়েছিল ৷ এদিকে গত 30 মে থেকে 7 নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর উপর একাধিক বার হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ সেই বিষয়টি নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটিকে বিবেচনার মধ্যে এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
এর আগে 12 নভেম্বর অভিষেকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সাংসদের জেড প্লাস ক্যাটেগরি নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলেন ৷
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, "কেন বিগত ছ'মাস ধরে অভিষেকের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কোনও পর্যালচনা বৈঠক করা হল না ? একাধিকবার তিনি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য কেন নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যালোচনা করল না ?"
তখনই এজলাসে রাজ্যের তরফে তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের বিরুদ্ধে পাল্টা আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলা হয় ৷ প্রথমে বলা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তিনি কয়েকদিন আগেই বিচারপতিদের নিয়ে আদালত অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন ৷ সাংসদ বলেছেন, তিনি নিরাপত্তার দাবিতে মাসের পর মাস হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় ঘুরছেন ৷ কিন্তু তাঁর মামলার শুনানি হয় না ৷ এদিকে আদানির মামলা হাইকোর্টের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চে একদিনের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়ে তার শুনানি করা হয় ৷ আর অভিষককে আদালতের এক বেঞ্চ থেকে আরেক বেঞ্চে যেতে হচ্ছে ৷ কয়েকজন বিচারপতি বিজেপির কাছে তাঁদের মেরুদণ্ড বিক্রি করে দিয়েছে ৷ তাই পুজোর ছুটির আগে শেষ দিন মামলা শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হলেও শুনানি করা হয়নি ৷ এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হওয়া উচিত ৷
এর পাল্টা অভিষেকের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের উপর হামলার ঘটনার উল্লেখ করেন ৷ কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তখন আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, "আপনার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করে লিস্ট দিতে বলুন, কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক আর কারা নন ?"
বিচারপতিদের বিরুদ্ধে করা সেই মন্তব্যের ট্রান্সক্রিপ্ট আদালতে জমা করেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তা খতিয়ে দেখে এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেন ফৌজদারি অপরাধের আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে না সে বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তর দিতে হবে আদালতেই ৷