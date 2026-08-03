উন্নয়নের আড়ালে উচ্ছেদ নয় ! জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্র-রাজ্যকে মানবিকতার পাঠ হাইকোর্টের

উন্নয়নের আড়ালে উচ্ছেদ নয় ! জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্র-রাজ্যকে মানবিকতার পাঠ হাইকোর্টের
আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা-বাগান সংলগ্ন এলাকায় আট দশক ধরে বসবাসের দাবি আদিবাসী পরিবারগুলির । কেন্দ্র ও রাজ্যের রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট ৷
Published : August 3, 2026 at 6:39 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: একদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার সরকারি পরিকল্পনা । অন্যদিকে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি এলাকায় বসবাস করে আসা 81টি আদিবাসী পরিবারের মাথার উপর থেকে ছাদ সরে যাওয়ার আশঙ্কা । উন্নয়ন আর জীবিকার এই টানাপোড়েনের মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট । আদালতের স্পষ্ট বার্তা, আইনের প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনই রয়েছে মানবিক দায়বদ্ধতাও ।
সোমবার আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা-বাগান মৌজায় প্রস্তাবিত জয়গাঁও স্থলবন্দর নির্মাণকে ঘিরে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, উচ্ছেদের মুখে পড়া পরিবারগুলির জন্য মানবিক ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা বিবেচনা করে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে । একই সঙ্গে মামলাকারীকেও বিস্তারিত হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
কী নিয়ে মামলা ?
মামলার নথি অনুযায়ী, ভারত-ভুটান সীমান্তে বাণিজ্য আরও গতিশীল করতে আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা-বাগান সংলগ্ন এলাকায় জয়গাঁও স্থলবন্দর গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই প্রকল্পের জন্য সীমানা নির্ধারণের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে ।
অভিযোগ, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অন্তত 81টি আদিবাসী পরিবারকে ওই এলাকা ছাড়তে হবে । তাঁদের দাবি, 1940 সাল থেকে তাঁরা ওই এলাকায় বসবাস করছেন । শুধু বসবাসই নয়, বহু পরিবারের ভোটার পরিচয়পত্র, রেশন কার্ড, আধার-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিচয়পত্রেও সেই ঠিকানার উল্লেখ রয়েছে । ফলে হঠাৎ করে তাঁদের উচ্ছেদ করা হলে শুধু মাথার উপর ছাদই নয়, জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তাও বিপন্ন হবে ।
আদালতে কী দাবি ?
চা-বাগান শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে । আবেদনকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না-করে উচ্ছেদ করা সংবিধানের মৌলিক নীতির পরিপন্থী ।
তাঁদের বক্তব্য, সংবিধানের 14 অনুচ্ছেদ আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার, 21 অনুচ্ছেদ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার এবং 300এ অনুচ্ছেদ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি সুরক্ষার কথা বলে । তাই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে উচ্ছেদ করা যায় না ।
মামলাকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । আদালতে তিনি বলেন, "এই পরিবারগুলি 80 বছরেরও বেশি সময় ধরে সেখানে বসবাস করছে । তাঁদের সরকারি নথিপত্রও রয়েছে । উন্নয়ন হোক, কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে নয় ।"
রাজ্যের বক্তব্য কী?
অন্যদিকে রাজ্যের আইনজীবী আদালতে জানান, সংশ্লিষ্ট জমি সরকারি । সেখানে বসবাসকারী পরিবারগুলি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে বসবাস করছেন । ফলে জমির উপর তাঁদের কোনও আইনি মালিকানা বা স্বত্ব নেই । সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে ডিভিশন বেঞ্চ। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন, "আইনের প্রশ্ন আদালত দেখবেই । কিন্তু এই মানুষগুলির জন্য মানবিকভাবে কী করা যায়, সেটাও আমাদের জানতে হবে ।"
আদালত স্পষ্ট করে দেয়, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশাসনকে ভাবতে হবে । পুনর্বাসন, বিকল্প বাসস্থান বা অন্য কোনও সহায়ক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব কি না, তা বিবেচনা করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
উন্নয়ন বনাম মানবিকতার প্রশ্ন
জয়গাঁও স্থলবন্দর উত্তর-পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত । কিন্তু সেই উন্নয়নের মূল্য যদি কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী মানুষের ভিটেমাটি হারানোর মাধ্যমে চোকাতে হয়, তাহলে পুনর্বাসন ও মানবিক দায়িত্বের প্রশ্নও সমানভাবে উঠে আসে ।
কলকাতা হাইকোর্টের এ দিনের পর্যবেক্ষণ সেই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ । আদালত আপাতত উচ্ছেদ বৈধ না অবৈধ- সেই চূড়ান্ত প্রশ্নে যায়নি । বরং উন্নয়ন এবং মানবিকতার মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজার প্রয়োজনীয়তার উপরই জোর দিয়েছে ।
আগামী 13 অগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি । তার আগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আদালতে কী অবস্থান জানায়, বিশেষ করে উচ্ছেদের মুখে থাকা আদিবাসী পরিবারগুলির জন্য কোনও পুনর্বাসন বা মানবিক পরিকল্পনা সামনে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর ।
আরও পড়ুন:
প্রতিটি রাস্তায় হাঁটার জন্য দখলমুক্ত জায়গা নিশ্চিত করতে হবে কেন্দ্রকে: সুপ্রিম কোর্ট
কাকলির ক্লিনিকে শশীর সঙ্গে আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী ! বৈদ্যনাথের দাবিতে শোরগোল