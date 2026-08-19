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পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ, ফলাফল প্রকাশে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

রাজ্যে পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে একটি বিশেষ শ্রেণির বিপুল পরীক্ষার্থী সুযোগ পেয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এদিন ফলাফল প্রকাশে উপর স্থগিতাদেশ দিল আদালত ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 7:42 PM IST

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কলকাতা, 19 অগস্ট: রাজ্য পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের উপর আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2024 সালে হওয়া এই পরীক্ষা নিয়ে বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যকে তাদের ওয়েবসাইটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাতে হবে, এই পরীক্ষার ফলাফলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার নিষ্পত্তির উপর ৷

নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শংসাপত্র গ্রহণ করার ফলে প্রকৃত প্রাপকরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ সেই মামলাতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই নির্দেশ জারি করেছেন ৷

মামলাকারী সুদীপ্ত চক্রবর্তীর অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া (Economically Weaker Section, EWS) শ্রেণির সার্টিফিকেট গ্রহণ করায় বিপুল সংখ্যায় এই শ্রেণির প্রার্থীকে সুযোগ দিতে হয়েছে ৷ ফলে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীদের সুযোগ কমে গিয়েছে ৷

ইতিমধ্যে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু এখনও ফলাফল প্রকাশিত হয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে মামলাকারী আর্জি জানিয়েছেন, এই পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ জড়িত, তাই আদালত হস্তক্ষেপ করুক ৷ আগামী 11 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি ৷ রাজ্যের রিপোর্ট সব পক্ষকে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷

2024 সালের 5 মার্চ রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ এরপর PET (Physical Efficiency Test) এবং PMT (Physical Measurement Test) এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য 60 হাজার 178 জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল ৷ কিন্তু একের পর এক প্রার্থী তালিকা অস্বচ্ছ দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷

এই কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় সংরক্ষণের নিয়ম না-মানা-সহ শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ঠিকঠাক না-নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ৷ এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব প্রার্থীর নাম, প্রাপ্ত নম্বর এবং নির্দিষ্ট সংরক্ষিত শ্রেণির (কোটা) উল্লেখ করে ফের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ এই নির্দেশের আগে গত 3 ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য একই নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষাও কিছু প্রার্থীর জন্য পুনরায় নিতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷

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পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা
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