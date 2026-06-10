হকার উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের
বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 17 জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷ তার আগে পর্যন্ত রেলের জমিতে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না ৷
Published : June 10, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: আপাতত হকার উচ্ছেদ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রেলের হাতে থাকা জমিতে হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে ৷ আদালতের নির্দেশ 17 জুন পর্যন্ত উচ্ছেদ স্থগিত রাখতে হবে ৷ এই সময়ের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া যাবে না ৷
এর আগে যাদবপুর, হাওড়া, কোন্নগর, ডানকুনি-সহ বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা ৷ উচ্ছেদের নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হকাররা ৷ সেই সমস্ত মামলার শুনানি হবে 17 জুন ৷ শুনানির আগে ভাঙচুর করা বা অন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণের উপর স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্য 17 জুন এই মামলার শুনানি করবেন।
নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে হকার উচ্ছেদ ৷ হাওড়া, শিয়ালদা, দমদম থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা শহরের রেলের জায়গায় থাকা হকারদের উচ্ছেদ শুরু হয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে কবিতা লিখেছেন ৷ তাছাড়া একাধিক ফেসবুক লাইভে এসেও এই প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন ৷ পথে নেমেছে বাম ও কংগ্রেস ৷ মাত্র দিনকয়েক আগে হকার উচ্ছেদ ঘিরে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় যাদবপুর স্টেশন চত্বর ৷
উচ্ছেদের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টেও দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা। এর আগে বেশ কয়েকটি মামলায় হাইকোর্ট রেলকে উচ্ছেদ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে ৷ পাশাপাশি নতুন করে মামলা দায়ের করেছেন বিভিন্ন এলাকার হকাররা ৷ 17 এই রকম একাধিক মামলা এক সঙ্গে শুনানি করবেন বিচারপতি ৷
যাদবপুরের হকার উচ্ছেদের ঘটনায় ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন যাদবপুরের দোকানদাররা । রবিবার রাতে উচ্ছেদ অভিযানের পর সোমবার মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয় বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে ৷ মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, গ্রীষ্মকালীন ছুটির বিশেষ বেঞ্চে মামলা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই মামলার এখনও শুনানি হয়নি । এবার 17 তারিখ এরকমই কয়েকটি মামলা শুনবেন বিচারপতি ৷ তার আগে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না-বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট ৷