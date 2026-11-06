'জোরপূর্বক উচ্ছেদ নয়, আইনি পদ্ধতি মানতে হবে', নয়া নির্দেশ হাইকোর্টের

'জোরপূর্বক উচ্ছেদ নয়, আইনি পদ্ধতি মানতে হবে', নয়া নির্দেশ হাইকোর্টের
Calcutta High Court: চা-বাগান শ্রমিকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ নয়, আইনি পদ্ধতি মানতে হবে ৷ আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁও পোর্টকে কেন্দ্র করে মামলায় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : November 6, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: সরকারি জমির দখলদার হলেও আইনি পদ্ধতিতেই তাদের সরাতে হবে । যারা ঝুপড়িতে বসবাস করে তাঁদের আইনি সুরক্ষা আরও বেশি করে প্রয়োজন, বলে একটি জনস্বার্থ মামলার নির্দেশে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আলিপুরদুয়ার চা-বাগান শ্রমিকদের উচ্ছেদ করে সেই জমিতে স্থলবন্দর নির্মাণ করার বিরুদ্ধে একটা সংগঠনের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট শুক্রবার এই নির্দেশ দেয় ।
কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে জয়গাঁও স্থলবন্দর নির্মাণের কাজে কোনও স্থগিতাদেশ না-দিলেও চা-বাগান শ্রমিকদের সরানোর ব্যাপারে আইনি পদ্ধতি অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
ডিভিশন বেঞ্চ এদিন পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, সরকারি প্রকল্পের কারণে কাউকে বেআইনিভাবে উচ্ছেদ করা যায় না। কোনও নির্মাণ ভাঙতে বা কাউকে উচ্ছেদ করতে আইনি পথ অবলম্বন করতে হবে।