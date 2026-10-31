2025 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

2025 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
WB primary teacher recruitment: ওবিসি (এ) ও (বি) ক্যাটেগরির প্রার্থীদের সংরক্ষণ বাতিল করে তাদের জেনারেল ক্যাটেগরি হিসাবে বিবেচনা করা হবে বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে।
Published : October 31, 2026 at 6:45 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: 2025 সালের প্রাথমিকে সহকারি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। তবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নিয়োগের ভবিষ্যৎ এই মামলার চুড়ান্ত নির্দেশের উপর নির্ভর করবে। আপাতত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাধা নেই বলেও জানিয়েছে হাইকোর্ট।
মুলত ওবিসি (এ) ও (বি) ক্যাটেগরির প্রার্থীদের সংরক্ষণ বাতিল করে তাদের জেনারেল ক্যাটেগরি হিসাবে বিবেচনা করা হবে বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে। তারপরই ওই ক্যাটেগরির প্রার্থীরা কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ তাদেরকে অন্তত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (ইডব্লিউএস) ক্যাটেগরি হিসাবে বিবেচনা করা হোক বলেও আর্জি জানিয়েছিল। শনিবার বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্য়ায় এই মামলায় আপাতত কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ৷
পাশাপাশি মামলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। পাশাপাশি আবেদনকারীদের এরপরে 1 সপ্তাহের মধ্যে জবাবি হলফনামা জমা দিতে হবে। তারপর এই মামলার শুনানি করা হবে রেগুলার বেঞ্চে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক বোর্ড 2025-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যদি কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এই মামলার ভবিষ্যৎ রায়দানের উপর বলে জানিয়েছেন।
এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীর আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত আদালতে বলেন, "25 সেপ্টেম্বর 2025 প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে আবেদনকারীরা আবেদন জানান। তখন তারা ওবিসি (এ) এবং ওবিসি (বি) ক্যাটাগরিতে আবেদন জানিয়েছিল। গত 14 অক্টোবর বোর্ড বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটাগরিতে যারা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদন জানিয়েছে তাদের সাধারণ ক্যাটাগরিতেই বিবেচনা করবে প্রাথমিক বোর্ড।"
আদালতের কাছে আইনজীবীর দাবি, যখন 2025 সালে তারা আবেদন জানিয়েছিল তখন তাদের ওবিসি এ ও বি ক্যাটাগরিতে গ্রাহ্য করা হয়েছিল। তাই নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগের ওই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে। কিন্তু কখনওই ওই বিজ্ঞপ্তির মাঝে আবেদনকারীর ক্যাটাগরিকে পরিবর্তন করতে পারে না। তাই 14 অক্টোবর জারি করা ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটাগরির প্রার্থীদের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করা হোক বলেও আবেদনে জানানো হয়। 11 অক্টোবর যেহেতু শেষ দিনছিল তাই আদালত এদিন এই বিষয় নির্দেশ জারি করুক বলেও আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী।
অন্যদিকে, প্রাথমিক বোর্ডের পক্ষে আইনজীবী সুবীর স্যানাল বলেন, "প্রাথমিক বোর্ডের কাজ হচ্ছে সরকারের নির্ধারিত গাইডলাইনকে অনুসরণ করা। বোর্ড কখনও ক্যাটাগরি পরিবর্তন করেনি। বরং বোর্ড ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দিয়েছে জেনারেল ক্যাটাগরি হিসাবে। কারণ সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এরা এখন জেনারেল ক্যাটাগরিতেই পরে।"
বিচারপতি অর্জুনরায় মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, আবেদনকারীরা যখন আবেদন জানিয়েছিলেন তখন তারা সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতেই আবেদন জানিয়েছিলেন। ফলে তাদের সেই অধিকারকে আদালত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। তবে এই মুহূর্তে আদালত কোন নির্দেশিকা জারি করছে না। এই আবেদনের সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।