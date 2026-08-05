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এখনই 'সারপ্লাস' বদলি করা যাবে না প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের, অন্তর্বর্তী নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের এখনই ‘সারপ্লাস’ বদলি করা যাবে না। এই বদলির ওপর অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

Calcutta High Court
এখনই 'সারপ্লাস' বদলি করা যাবে না প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের, অন্তর্বর্তী নির্দেশ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 10:20 PM IST

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কলকাতা, 5 অগস্ট: প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের এখনই ‘সারপ্লাস’ বদলি করা যাবে না। এই 'সারপ্লাস' বদলির ওপর অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আজ এক অন্তর্বর্তী নির্দেশে তা জানিয়েছেন বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক।

সম্প্রতি ‘সারপ্লাস’ বদলির বিষয়ে নতুন এসওপি বা নতুন আদর্শ কার্যপদ্ধতি তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। সারপ্লাস বদলি নিয়ে দুই রকম নতুন আদর্শ কার্যপদ্ধতির (এসওপি) উল্লেখ করা হয়েছে। বায়োলজিক্যাল বয়স এবং চাকরির বয়স ধরে দুই এসওপি। সেই অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারে রাজ্য সরকার। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বদলির আবেদনও করতে পারবেন। তবে তার ভিত্তিতে কাউকে এখনই বদলি করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক।

আগামী সপ্তাহে বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দায়ের করা হয়েছিল মামলা। সেই মামলার ভিত্তিতেই আজকে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি পট্টনায়েক।

উল্লেখ্য 7 জুলাই শিক্ষা দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের স্কুলগুলির সারপ্লাস টিচার অর্থাৎ যেখানে ছাত্র ছাত্রীদের তুলনায় আনুপাতিক হারে শিক্ষক সংখ্যা বেশি, সেখানে থেকে বদলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমস্ত জেলা স্কুল পরিদর্শককে শিক্ষা দফতরের কমিশনার এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চাকরিরত শিক্ষিকারা পড়ে গিয়েছেন ফাঁপড়ে। কাকে কোথায় বদলি করা হবে, সেই নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা। বাধ্য হয়ে তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। ইতিমধ্যে এক একটা স্কুলে একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার এই সংক্রান্ত বদলির চিঠি এসেছে বলেও জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, বিভিন্ন স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকদের বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা ইতিবাচক পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন শিক্ষাবিদরাও।

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TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
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