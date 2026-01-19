কলকাতার দূষণ নিয়ে স্বতপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল হাইকোর্ট

কলকাতার দূষণ নিয়ে স্বতপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল হাইকোর্ট
তিলোত্তমার বাতাসে দূষণ নিয়ে স্বতপ্রণোদিত মামলা কলকাতা হাইকোর্টের ৷ এ নিয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যকে ।
Published : January 19, 2026 at 7:39 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: কলকাতার বাতাসে দূষণ নিয়ে স্বতপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল কলকাতা হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এদিন দূষণ সংক্রান্ত দু'টি মামলা ওঠে । সেই মামলাগুলির শুনানি করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানান, হাইকোর্ট এই নিয়ে ইতিমধ্যে স্বত্ত্বপ্রণোদিত মামলা করেছে ।
হাইকোর্টের তরফে স্বতপ্রণোদিত মামলা নিয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যকে । এদিন কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল চিঠি পাওয়ার কথা আদালতকে জানিয়েছেন । আগামী 28 জানুয়ারি, মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন সব পক্ষকে হাজির হতে হবে আদালতে ।
দিল্লির মাত্রাছাড়া দুষণ নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি হলেও কলকাতার দুষণ নিয়ে এখনও সেই অর্থে সচেতনতা তৈরি হয়নি কলকাতাবাসীর । দিল্লির মত কলকাতার বাতাসের দুষণ মাত্রা না-ছাড়ালেও কলকাতার বাতাসে বিশেষত দুর্গাপুজো ও দীপাবলির সময় উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় । সবুজ বাজি পোড়ানোর ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি জাতীয় পরিবেশ আদালত সতর্ক করলেও অবাধে ফাটানো হয় শব্দবাজি ।
কালীপুজো ও দীপাবলিতে আতশবাজির ধোঁয়ায় বিষাক্ত কলকাতার বাতাস ৷ মাত্র দু’দিনে বায়ুদূষণ সূচকের মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে গিয়েছে ৷ তিলোত্তমার বাতাস আর শুধু ধুলো বা ধোঁয়া নয়, নিঃশব্দে থাবা বসাচ্ছে বিষাক্ত গ্যাসও । ‘রেস্পিরার লিভিং সায়েন্সেস’-এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য । সমীক্ষা অনুযায়ী, 2025–এ কলকাতার বাতাসের মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) নির্ধারণে কণার চেয়েও বেশি ঘাতক হয়ে উঠেছিল নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং ওজোন-এর মতো অদৃশ্য গ্যাস।
কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, যাদবপুর থেকে সল্টলেক, রবীন্দ্রভারতী, বালিগঞ্জের এয়ার কোয়ালিটি এখন 280 থেকে 300 একিউআই-তে ওঠানামা করছে বিভিন্ন সময় । পাশাপাশি ধোঁয়াধুলোর সঙ্গে কলকাতা বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস মিশছে বলেও বিভিন্ন পরিবেশবিদদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে ।
28 জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি । সব পক্ষকে ঐদিন আদালতের শুনানিতে হাজির হতে নির্দেশ প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের।