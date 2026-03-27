মনোনয়ন পেশের আগে সমস্যা মিটল শুভেন্দুর, অপেক্ষা করতে হবে কৌস্তভকে

মনোনয়ন পেশের আগে সমস্যা মিটল শুভেন্দুর, অপেক্ষা করতে হবে কৌস্তভকে
ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচীর মামলার নিষ্পত্তি এখনও ঝুলে ৷ 31 মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কৌস্তভকে ৷
Published : March 27, 2026 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুুলিশে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কতগুলি ফৌজদারি মামলা রয়েছে, তার হিসাব দিল প্রশাসন ৷ আর তার ভিত্তিতেই প্রথম দফার ভোটের আগেই শুভেন্দুর দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এ দিন রাজ্য পুলিশের ডিজি-র তরফে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয়েছে 2021 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশে মোট 25টি ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছিল ৷
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর দুই কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ প্রথম দফায় হবে নন্দীগ্রামের ভোট ৷ আর দ্বিতীয় দফায় ভবানীপুরে ৷ এই পরিস্থিতিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে রাজ্য কোথায় কতগুলি ফৌজদারি মামলা তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু ৷
রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের কাছে সেই তথ্য জানতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চে আবেদন করা হয় শুভেন্দুর তরফে ৷ কলকাতা পুলিশ অবশ্য আগেই রিপোর্ট জমা করেছিল ৷ সেই মতো সাতটি ফৌজদারি মামলা বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে রয়েছে বলে জানানো হয় ৷
এ দিন রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে মোট 25টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷ অর্থাৎ, সব মিলিয়ে মোট 32টি ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ৷ এ দিন রিপোর্ট জমা পড়তেই শুভেন্দু অধিকারীর মামলার নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
অন্যদিকে, ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচীও একই আবেদনে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ৷ কৌস্তভের বিরুদ্ধে পুলিশে কতগুলি ফৌজদারি মামলা রয়েছে, তার হিসাব দিতে পারেননি রাজ্য সরকারের আইনজীবী ৷ তবে, কলকাতা পুলিশ তাদের তথ্য পেশ করেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশে মোট চারটি ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে ৷
রাজ্য পুলিশে কতগুলি ফৌজদারি মামলা, কোন-কোন থানায় রয়েছে কৌস্তভের বিরুদ্ধে, তা জানাতে সময় চাওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷ এরপরেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ 31 মার্চ সম্পূর্ণ তথ্য আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ ফলে 31 মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবারের আগে কৌস্তভ বাগচীর আবেদনের নিষ্পত্তির বিষয়টি ঝুলে রইল ৷ উল্লেখ্য, এর আগে বিজেপির ময়না কেন্দ্রের প্রার্থী অশোক দিন্দা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলার সংখ্যা কত তা জানার জন্য ৷