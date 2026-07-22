হাইকোর্টে ফের ওবিসি সংরক্ষণ মামলার শুনানি, হলফনামা দিতে নির্দেশ আদালতের
রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওবিসি সংক্রান্ত মামলা প্রত্যাহার করলেও হাইকোর্ট থেকে এই মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি ৷ পাশাপাশি দায়ের হয়েছে নতুন মামলাও ৷
Published : July 22, 2026 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিস্তারিত শুনানি হতে পারে বলে ইঙ্গিত কলকাতা হাইকোর্টের ৷ বর্তমান রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এই সংক্রান্ত মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ৷ কিন্তু মূল মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন এবং মামলাকারী অমল চন্দ্র দাস এখনও এই মামলা প্রত্যাহার করেননি ৷
পাশাপাশি নতুন সরকার গত 18 মে 74 টি সম্প্রদায়কে ওবিসি সংরক্ষণ থেকে বাদ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন মিজানুল কবির নামে এক ব্যক্তি ৷ তাই বুধবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চে ফের মামলাটি শুনানির জন্য উঠেছিল ৷ ডিভিশন বেঞ্চ ছ'সপ্তাহের মধ্যে সব পক্ষকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তারপর হবে এই মামলার বিস্তারিত শুনানি ৷
শুনানিতে মামলাকারীদের একটি পক্ষের হয়ে আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, "রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হওয়া মানেই আগের সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে না নতুন সরকার ৷ বিগত সরকার যে যে সম্প্রদায়কে ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই নতুন করে তার তালিকা প্রস্তুত করেছিল সরকার ৷ সেই মতো ওবিসি সংরক্ষণ পেয়েছিল অনেকেই ৷ তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চাকরি, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয় ৷ ইতিমধ্যে নতুন সরকার আগের সংরক্ষণ বাতিল করা মানে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হবে ৷"
আদালতের বক্তব্য, এই বিষয়ে বিস্তারিত হলফনামা ছাড়া আদালতের পক্ষে তা বিবেচনা করা কঠিন ৷ হলফনামার ভিত্তিতে পরবর্তী শুনানিতে এই দিকগুলি খতিয়ে দেখবে আদালত ৷ পাশাপাশি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলও জানিয়েছেন সময় দিতে হবে ৷ কারণ মামলা সম্পর্কে তিনি প্রায় কিছু জানেন না ৷ সেইজন্য আদালত ছ'সপ্তাহের মধ্যে দু'পক্ষকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তারপর বিস্তারিত শুনানি হবে ৷
উল্লেখ্য, প্রকৃত প্রাপকদের ওবিসি সংরক্ষণের সুযোগ না-দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ওবিসি সংরক্ষণের সুযোগ দিচ্ছে দাবি করে অমল চন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন ৷
সেই মামলায় 2024 সালের 22 মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল সরকারের 77টি সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয় ৷ নতুন সমীক্ষা করে তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট ৷ কিন্তু রাজ্য সরকার পুরনো যে 77টি সম্প্রদায় ছিল, সেখানে কিছু কাটছাঁট করে নতুন করে 76টি সম্প্রদায়কে যুক্ত করে 140টি সম্প্রদায়ের তালিকা প্রকাশ করে ৷
সেই মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করেছে ৷ পাশাপাশি রাজ্যের নতুন সরকার ওবিসি সংরক্ষণের নতুন তালিকাও প্রকাশ করেছে ৷ সব মিলিয়ে এই মামলা এখন ফের নতুন করে বিস্তারিত শুনানি করতে হবে আদালতকে ৷