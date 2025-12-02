রোজভ্যালির এডিসি কমিটির আর্থিক নয়ছয়ের অডিট করবে কে ? সংস্থা খুঁজতে নাকাল হাইকোর্ট

রোজভ্যালির এডিসি কমিটির আর্থিক নয়ছয়ের অডিট করবে কে ? সংস্থা খুঁজতে নাকাল হাইকোর্ট
রোজভ্যালির এডিসি কমিটির আর্থিক নয়ছয়ের অডিট নিয়ে সমস্যায় পড়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সেবি, ক্যাগের পর রাজ্যের অর্থ দফতরও অডিট করবে না বলে জানিয়েছে ৷
Published : December 2, 2025 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থার (সেবি, ক্যাগ) পরে এবার রাজ্যের অর্থ দফতরও রোজভ্যালি এডিসি (অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির) আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ফরেনসিক অডিট করতে অস্বীকার করল ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য লিখিত জানিয়েছে, তাদের ফরেনসিক অডিট করার পরিকাঠামো ও দক্ষ লোক নেই ৷ তারা এই কাজ করতে পারবে না ৷ ফলে হতাশ হাইকোর্টের চিটফান্ড সংক্রান্ত বিশেষ বেঞ্চ ৷
এরপরেও এদিন দুই বিচারপতি ফের কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজুকে CAG-এর মাধ্যমে এডিসি'র ফরেনসিক অডিট করানোর জন্য দক্ষ অভিজ্ঞ কোনও আধিকারিক দেওয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেছেন ৷ 4 ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি ৷ সেদিন বিষয়টি জানাতে নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷
এই পরিস্থিতিতে গত দু'মাস ধরে এডিসি কমিটি আমানতকারীদের টাকা মেটানো বন্ধ করে দেওয়ায় অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট ৷ এদিকে কমিটির বক্তব্য, হাইকোর্টে মামলার কথা উল্লেখ করে ওই টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷
রোজভ্যালি অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির আর্থিক নয়ছয়ের বিষয়ে অডিটের দায়িত্ব নিতে পারবে না বলে প্রথম সেবি (SEBI) জনায় ৷ পরে গত 25 নভেম্বর কেন্দ্রীয় সংস্থা ক্যাগ (CAG) পরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে টালবাহানার পর লিখিত হাইকোর্টের চিটফান্ড সংক্রান্ত বিশেষ বেঞ্চে জানিয়ে দেয়, এই ফরেনসিক অডিট করতে তারা অপারগ ৷
বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের অর্থ দফতরকে এই ব্যাপারে দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল ৷ কিন্তু তারা পারবে না জানিয়ে দেওয়ায় ফের ক্যাগকেই দায়িত্ব দিতে চায় হাইকোর্ট ৷
রোজভ্যালির টাকা প্রতারিত আমানতকারীদের ফেরাতে হাইকোর্ট এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বাজেয়াপ্ত করা রোজভ্যালির সম্পত্তি, হোটেল (দিঘায়) দিলীপ শেঠ কমিটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছে ৷ পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও উঠেছে কমিটির বিরুদ্ধে ৷ ইডি'র বাজেয়াপ্ত করা কয়েক হাজার কোটি টাকার দায়িত্ব ছিল অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির উপর ৷ কিন্তু এখন সেই কমিটির বিরুদ্ধেই আর্থিক নয়ছয় নিয়ে কার্যত হয়রান কলকাতা হাইকোর্ট ৷