'নির্দোষ' ব্যক্তিকে 30 দিনের জেল ! পুলিশকে মোটা অঙ্কের জরিমানা
বিনা দোষে এক ব্যক্তিকে জেলে রাখার শাস্তি ৷ পুলিশকে 50 হাজার টাকার জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সাতদিনের মধ্যে টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির ৷
Published : November 15, 2025 at 12:28 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: বিনা দোষে এক ব্যক্তিকে 30 দিন জেলে রাখায় রাজ্য পুলিশকে 50 হাজার টাকার জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সাত দিনের মধ্যে আদালতে জরিমানার টাকা জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ বিচারপতির ৷
জানা গিয়েছে, একটি জামিন মামলা চলাকালীন অন্য একটি মামলায় নাসির শেখ নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এমনকী, সেই অভিযোগে তাঁকে 30 দিন জেলেও রাখা হয় ৷ অথচ, সেই মামলার সঙ্গে নাসিরের কোনও যোগাযোগ নেই । মামলাকরীর এই বক্তব্য শুনে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ রাজ্য পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ।
পুলিশের তরফে আদালতে জানানো হয়, অপরাধ নথিভুক্ত করার সময় লিখতে ভুল করে ফেলেছিলেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মী। তার কারণেই নাসিরকে গ্রেফতার করে জেলে রাখা হয়েছিল ৷ রাজ্য পুলিশের এই বক্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে যান বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ । তিনি বলেন, "এটা কোনওভাবেই ছোট ভুল বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় । যদিও এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক অন্য অভিযোগ আছে তা-ও রাজ্য পুলিশের এই ভূমিকা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । আর তাই পুলিশকে 50 হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে ।"
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত 13 এপ্রিল নাসিরকে গ্রেফতার করে সুতি থানা । 26 জুলাই নিম্ন আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে । কিন্তু তার আগেই 17 জুলাই মামলাকারীকে অন্য একটা মামলায় ফের হেফাজতে নেয় সুতি থানা । অভিযুক্ত জেল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করে জানান, যে মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই মামলার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই ।
আবেদনকারীর আরও দাবি, এফআইআর, চার্জশিটে তাঁর নাম নেই ৷ এমনকী তাঁর নামে কোনও অভিযোগ পুলিশের কাছে জমা পড়েনি ৷ তারপরও বিনা কারণে তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে । অভিযোগ, জেল কর্তৃপক্ষকে বক্তব্য জানানোর পরও কোনও সুরাহা হয়নি ৷ অবশেষে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ন্যায় বিচারের দাবিতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নাসির ৷
আদালতে মামলাকারী জানান, পুলিশের কাজ মানুষকে রক্ষা করা । মানুষের জীবনসম্পত্তি সুরক্ষিত করা । কিন্তু, এই ক্ষেত্রে পুলিশ শুধু তার দায়িত্ব পালনে শুধু ব্যর্থই হয়নি, তাদের গাফিলতির কারণে 30 দিন এক ব্যক্তিকে কোনও দোষ না করেই জেলও খাটতে হয়েছে । আদালতের কাছে মামলাকারী আর্জি ছিল, পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হোক । শুনানির সময় মামলাকারীর সেই আর্জিতেই সায় দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷