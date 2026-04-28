হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ফের 'ট্রাবল মেকার'দের তালিকা, আদালতের দ্বারস্থ কল্যাণ
ভোটের সময় অভিযুক্তদের তালিকা তৈরি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ হাইকোর্টে এনিয়ে আগেও মামলা হয়েছে ৷ ফের এমন 350 জনকে তালিকাভুক্ত করেছে কমিশন ৷
Published : April 28, 2026 at 1:54 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: ফের 'ট্রাবেল মেকার'দের নামের তালিকা প্রকাশ নিয়ে জল গড়াল আদালতে ৷ গত সপ্তাহে হাইকোর্টের নির্দেশ দেওয়ার পরেও ফের তালিকা দিয়ে 350 জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এই বিষয়ে মঙ্গলবার আদালতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৃণমূলের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাকেও যে কোনও সময় গ্রেফতার করা হতে পারে ৷ তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্টকে নিয়ে কালীঘাট থানায় গিয়েছিলাম ৷ ওসি বলছে কী করতে এসেছেন ? আমি একজন সাংসদ ৷ ওসি চেয়ারে বসে এসব বলছে । নিয়ম আছে সাংসদ এলে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারী কর্মীদের উঠে দাঁড়াতে হয় ৷ কাল রাত ন'টায় ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ কাদের হয়ে কাজ করছে কমিশন ?
নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, 27 এপ্রিল ডিজিপিকে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের চিঠিকে বাতিল বলে গণ্য করার জন্য মেইল করা হয়েছে ৷
এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মামলা দায়েরে অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ৷ এদিনই দ্রুত শুনানির আবেদন জানান তিনি ৷ প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয় ৷
গতকালকই নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ডিজিকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, 29 এপ্রিল দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনে 'ট্রাবল মেকার'দের কোনও বেআইনি কাজকর্ম চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করতে হবে ৷ প্রয়োজনে গ্রেফতার করতে হবে ৷
গত 20 এপ্রিল তৃণমূলের সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আবেদন করেন, নির্বাচন কমিশন পুলিশের মাধ্যমে বিধানসভার প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে প্রায় 800 জন তৃণমূল কর্মীর প্রতি নজর রাখছে ৷ তাঁদের গ্রেফতারির আশঙ্কা করছে রাজ্যের শাসকদল ৷ এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি ।
এই জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে গত বুধবার নির্বাচন কমিশন হাইকোর্টে জানিয়েছিল, গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে 'ট্রাবল মেকার'দের এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷ তবে, এই তালিকা কাউকে গ্রেফতার করার জন্য নয় ৷ ভোটের কয়েকদিন পুলিশ-প্রশাসনকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের উপর নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কমিশনের বক্তব্য, একমাত্র ভয়াবহ কোনও পরিস্থিতি না-হলে, গ্রেফতারির মতো পদক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে কমিশনের তরফে ৷
সেই মামলার রায়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, 31 জুন পর্যন্ত কমিশনের চিহ্নিত 800 তৃণমূল নেতা-কর্মীকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার নামে আগাম গ্রেফতার করা যাবে না ৷ এর সঙ্গে রায়ে আদালত আরও জানিয়েছিল, এই 800 জনের মধ্যে কেউ অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়ালে অবশ্যই পুলিশ প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে ৷