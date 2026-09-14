ন'বছরেরও বেশি নিখোঁজ নাবালিকার খোঁজে ব্যর্থ পুলিশ, সিবিআইকে তদন্তভার দিল হাইকোর্ট
South 24 Parganas Minor Missing Case: 2017 সালে দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি নাবালিকা ৷ সেই সময় তার বয়স ছিল 17 ৷
Published : September 14, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: নিখোঁজ হওয়ার সময় সে নাবালিকা ছিল ৷ দীর্ঘ ন'বছর ধরে নিরুদ্দেশ সেই তরুণীকে খোঁজার ভার এবার সিবিআই-এর উপর বর্তাল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সোমবার আদতে দক্ষিণ 24 পরগনার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে খুঁজে বের করতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত ৷
আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ সুরাইয়া গাজি দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুরের লালপুর গ্রামে তার দিদির বাড়িতে থাকত ৷ 20 এপ্রিল মেজদির বাড়িতে যাওয়ার নাম করে সকাল 9টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নিয়েও আর সন্ধান মেলেনি তার ৷
2017 সাল থেকে নিখোঁজ 17 বছরের নাবালিকা ৷ আদৌ কি বেঁচে আছে সেই নাবালিকা ? ন'বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে ৷ পুলিশ তার কোনও সুলুকসন্ধান দিতে পারেনি ৷ তাকে পাচার করা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ পরিবারের সদস্যদের ৷ তাই এবার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের বেঞ্চ ৷ তাকে খুঁজে বের করতে সিবিআই প্রয়োজনে সিট গঠন করে তদন্ত করতে পারবে বলে নির্দেশে জানিয়েছে বেঞ্চ ৷
2017 সালের 20 এপ্রিল নিজের দিদির বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা ৷ বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছে, পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক অথবা তাঁদের পছন্দমতো কোনও আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করতে হবে ৷ সেই সিট-এর নেতৃত্বে নিখোঁজ নাবালিকার সন্ধান চালানো হবে ৷
আদালত রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে তদন্ত-সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি সিবিআইকে তদন্তের একটি অগ্রগতি (স্ট্যাটাস রিপোর্ট) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ চার সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি ৷
মামলাকারীর আইনজীবী দেবায়ন সেন জানিয়েছেন, নাবালিকার জামাইবাবু আবু জাফর মোল্লা তার 17 বছরের নাবালিকা শ্যালিকাকে উদ্ধার করতে 2017 সালের 21 এপ্রিল মথুরাপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু পুলিশ তাকে খুঁজে বের করতে না পারায় 2019 সালে কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাস মামলা দায়ের করেন ৷ পুলিশ এতদিন কিছু করতে না-পারায় সিবিআই-এর হাতে তদন্ত হস্তান্তর করেছে হাইকোর্ট ৷