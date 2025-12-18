ওসির বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মী খুনের অভিযোগ, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের
দীর্ঘদিন ধরে মামলার তদন্ত করছে সিআইডি । পরিবারের অভিযোগ, তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি । তাই মামলা সিবিআইকে ছিল আদালত ।
Published : December 18, 2025 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার তৎকালীন ওসি (বড়বাবু) তাপসব্রতী চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ । এই মামলা সিআইডির হাত থেকে নিয়ে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । 2010 সালের ওই খুনের ঘটনা ঘটে ৷ যার তদন্তভার বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের হাতে দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ।
মামলার বয়ান থেকে জানা গিয়েছে, 2010 সালের 14 ফেব্রুয়ারি প্রসাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুলের অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন ছিল । অভিযোগ, সেদিন বেলা দুটোর সময় তৎকালীন জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি তাপসব্রতী চক্রবর্তী সিপিএমের 10-15 জন লোক নিয়ে ওই স্কুলে ঢুকে পড়েন এবং নির্বাচনে তৃণমূলের যে সকল সমর্থক কর্মীবৃন্দ ছিলেন তাঁদের উপর বিনা প্ররোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়েন ৷ এলোপাথাড়ি চড় থাপ্পড় মারেন । সেই সময় তৃণমূল কর্মী রবীন ঘোষ উপস্থিত ছিলেন সেখানে । হঠাৎ তাপসব্রতী রিভালবার থেকে গুলি চালান ৷ সেই গুলি রবীনের পাঁজরে গিয়ে লাগে । তারপরই মৃত্যু হয় তাঁর ।
দীর্ঘদিন ধরে ওই ঘটনার তদন্ত করছিল সিআইডি । কিন্তু মৃতের স্ত্রী লতিকা ঘোষ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে জানান, নিম্ন আদালত ডিআইজি সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল তাপসব্রতী চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে । কারণ তিনি জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি ছিলেন । তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার অভিযোগও ছিল । কিন্তু এতদিনে কী তদন্ত হয়েছে ?
তাপসব্রতী চক্রবর্তী নিজেই এই মামলায় আদালতে সওয়াল করেন । তাঁর বক্তব্য ছিল, তিনি ইচ্ছাকৃত কাউকে খুন করার জন্য গুলি করেননি । এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি ওইস্থানে গিয়েছিলেন । এলাকায় সেই সময় দুষ্কৃতীরা ছিল । তাদের হাতে বোমা, বন্দুক, লাঠি ছিল ৷ তাই তিনি ভয় দেখিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিলেন । তিনি গুলি ছুঁড়েছিলেন দূর থেকে নীচের দিকে ।
পরে এই ঘটনার তদন্ত করতে অঘোরকুমার রায় নামে এক পুলিশ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয় । তিনি 21 জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান গ্রহণ করেন এবং সেই বয়ানের ভিত্তিতে দেখা যায়, আত্মরক্ষার স্বার্থে সেখানে যে পরিস্থিতি ছিল, সেই অনুযায়ী গুলি চালানো আইন সঙ্গত ছিল । যদিও মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের অভিযোগ, তদন্তে কোনও অগ্রগতি নেই ৷ তাই আপাতত বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সিবিআইকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই ঘটনার তদন্ত করতে ।