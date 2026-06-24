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মিমির বিরুদ্ধে তনয় শাস্ত্রীর দায়ের করা FIR-এ স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দিয়েছেন, এখনই অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ৷

Mimi Chakraborty
মিমির বিরুদ্ধে তনয় শাস্ত্রীর দায়ের করা FIR-এ স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 24, 2026 at 9:02 PM IST

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কলকাতা, 24 জুন: তনয় শাস্ত্রীর দায়ের করা এফআইআর-এর প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে স্বস্তি পেলেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী৷ কলকাতা হাইকোর্ট তনয় শাস্ত্রীর দায়ের করা এফআইআর-এর উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছে৷ বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ এই নির্দেশ দেন৷ বিচারপতির নির্দেশ, আপাতত মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ৷

উল্লেখ্য, গত 25 জানুয়ারি উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ পুরসভার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল স্থানীয় নয়া গোপালগঞ্জ যুবক সংঘ৷ রাত পৌনে 12টা নাগাদ যাদবপুরের প্রাক্তন সাংসদ মঞ্চে ওঠেন।

অভিযোগ, মিমির পারফরম্যান্স মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়৷ থামিয়ে দেন নয়া গোপালগঞ্জ যুবক সংঘের অন্যতম কর্মকর্তা তনয় শাস্ত্রী৷ তিনি স্টেজে উঠে পড়েন। মিমিকে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ারও নির্দেশ দেন তনয়। এতে চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করে বনগাঁ থানায় তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন।

তদন্তে নেমে পুলিশ তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেফতার করে৷ তারপর বেশ কিছুদিন জেল হেফাজতে ছিলেন তনয়৷ বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন মিমি বনগাঁ মহকুমা আদালতে এসে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছিলেন। পরে তিনি জামিন পান৷ বিধানসভা ভোটের আগেই বিজেপিতে যোগ দেন৷ তার পর মিমির বিরুদ্ধে 20 লক্ষ টাকার মানহানির মামলা দায়ের করেন তনয়। পালটা হিসেবে মিমি চক্রবর্তীও তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠান।

এর পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়৷ তৃণমূলকে হারিয়ে সরকার গড়ে বিজেপি৷ নয়া এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুলিশের দ্বারস্থ হন তনয় শাস্ত্রী৷ এফআইআর দায়ের করেন মিমির বিরুদ্ধে৷ তনয় শাস্ত্রী দাবি করেন, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাঁকে অন্যায়ভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছিল। যেহেতু মিমি চক্রবর্তী তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ, সেই প্রভাবেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তনয় শাস্ত্রী এফআইআর দায়ের করতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী৷ গত সপ্তাহে মামলা দায়ের করেন তিনি৷ বুধবার সেই মামলার শুনানি বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে৷ সেখানে বিচারপতি চন্দ মিমির বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর-এর উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছেন৷ পাশাপাশি বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, পুলিশ আপাতত মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না৷ মামলার পরবর্তী শুনানি অগস্ট মাসে হতে পারে।

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TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
তনয় শাস্ত্রী
মিমি চক্রবর্তী
কলকাতা হাইকোর্ট
MIMI CHAKRABORTY

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