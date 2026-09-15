আদালতে স্বস্তি কীর্তি আজাদের, তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-হুমকি মামলায় কড়া পদক্ষেপ নয়

আদালতে স্বস্তি কীর্তি আজাদের, তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-হুমকি মামলায় কড়া পদক্ষেপ নয়
TMC MP Kirti Azad Extortion and Threatening FIR: তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগে কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷
Published : September 15, 2026 at 12:51 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: এক ব্যবসায়ীর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা হাতানো এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে ৷ এই অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছেন ব্যবসায়ী ৷ এই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা ৷ এই মামলায় আপাতত বিরুদ্ধে সিআইডি-কে কোনও কড়া পদক্ষেপ না-করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
সোমবার বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশে জানিয়েছেন, যে অডিয়ো ক্লিপিং-এর ভিত্তিতে প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই অডিয়ো এদিন আদালত কক্ষে চালিয়ে শুনেছেন স্বয়ং বিচারপতি ৷ কিন্তু অভিযোগের সপক্ষে তেমন কিছু খুঁজে পাননি বলে জানান তিনি ৷
তাই আগামী 6 মাস তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না ৷ তবে সাংসদ কীর্তি আজাদকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর বেলা 12টার সময় ভবানী ভবনে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে ৷ এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে সাত দিন আগে নোটিশ দিতে সিআইডিকে জানাতে হবে ৷ ছ'সপ্তাহ পর ফের শুনানি হবে এই মামলার ৷ ওই দিন আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ ।
মামলার শুনানিতে কীর্তির পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তিনি একজন লোকসভা সদস্য ৷ তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে ডাকতেই পারে ৷ তিনি জনপ্রতিনিধি ৷ কারও সঙ্গে দেখা করব না বা হাজির হব না, এরকম ব্যাপার নেই ৷ আমি ভয়েস স্যাম্পল দিতে প্রস্তুত ৷ যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে তৈরি ৷"
উল্লেখ্য রানিগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগ খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কীর্তি আজাদ ৷ অভিযোগ, এফআইআর দায়ের করা হয় ঘটনার এক বছর পরে ৷ চলতি বছরের 21 মে তারিখে রাহুল সিং নামে এক ব্যক্তি কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ৷ অভিযোগ, বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 15 লক্ষ টাকা দাবি করেছেন ৷ পাশাপাশি তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয় ৷