হাইকোর্টে পুষ্পা-স্বস্তি, ভোটের আগে গ্রেফতার করা যাবে না ফলতার জাহাঙ্গিরকে

শর্তসাপেক্ষে জাহাঙ্গিরকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের ৷ মানতে হবে নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ, ভোটারদের প্রভাবিত করা চলবে না এবং কোন বিতর্কিত মন্তব্যও করা যাবে না।

তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 5:42 PM IST

কলকাতা, 18 মে: ফলতা পুর্ননির্বাচনের ঠিক আগে হাইকোর্টের রক্ষাকবচ পেলেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ৷ আদালত জানিয়ে দিল 26 মে পর্যন্ত জাহাঙ্গিরকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ৷ যদি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধমূলক অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তা আদালতের নজরে আনতে হবে তদন্তকারী সংস্থা এবং এই মামলার আবেদনকারীকে ৷ অন্যদিকে, জাহাঙ্গিরকে নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ মানতে হবে ৷ ভোটারদের প্রভাবিত করা চলবে না ৷ কোনও বিতর্কিত মন্তব্যও করতে পারবেন না তৃণমূল প্রার্থী ৷

রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ 29 এপ্রিল ফলতায় নির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু ফলতার নির্বাচন বাতিল করে কমিশন। 21 মে অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার নতুন করে নির্বাচন ঘোষণা করা হয় ৷ 24 মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ৷ জাহাঙ্গির খানের পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, "4 মে বিধানসভা নির্বাচনের 293 আসনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরই একাধিক ফৌজদারি অপরাধের মামলা চাপানো হয় জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ৷ মে মাসেই মোট পাঁচটা কেস তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে ফলতা থানায়। " এর মধ্যে একটা মামলায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে অন্য একটা মামলায় তাকে রক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত ৷

রাজ্য পুলিশের পক্ষে আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী ও রাজদীপ মজুমদার বলেন, "এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে 5টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷ 2 মে 2026 নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারি জানান, বিধানসভা নির্বাচনে ফলতা কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে ৷ সেখানে বুথ ক্যাপচারিং, মেশিন ট্যাম্পারিং হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ অভিযোগ, এই গড়মিলের 'মাস্টারমাইন্ড' ছিলেন তৃণমূল জাহাঙ্গির খান।"

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নির্বাচনে লড়াই করা গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে এখানে যেহেতু এই ব্যাক্তির বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ রয়েছে, তার জন্য একটা ভারসাম্য প্রয়োজন ৷ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর 5 মে থেকে তাঁর নামে বেশ কিছু অভিযোগ দায়ের হয়েছে। 7 দিনের মধ্যে জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগে ক্রিমিনাল প্রসিডিংস চলছে তার কপি দিতে হবে তাঁকে ৷

ডায়মন্ড হারবারের রাজনৈতিক বলয়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী মুখ হিসাবে পরিচিত জাহাঙ্গির দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত তিনি । সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের সময় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তৎকালীন পর্যবেক্ষক আইপিএস অজয় পাল শর্মার সঙ্গে তাঁর সংঘাতও শিরোনামে উঠে এসেছিল । 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে পরিচিত ওই পুলিশ আধিকারিককে উদ্দেশ করে জাহাঙ্গিরের মন্তব্য, "উনি সিংহম হলে আমিও পুষ্পা...ঝুঁকেগা নহি !" সেই সময় ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছিল । এবার ভোটের মুখে আদালতের রক্ষাকবচ পেলেন তৃণমূল প্রার্থী ৷

