হাওড়ার রাসমনি ঘাটে শেষবার ছটপুজোর অনুমতি, একাধিক শর্তও দিল কলকাতা হাইকোর্ট

হাওড়ার রাসমনি ঘাটে শেষবার ছটপুজোর অনুমতি, একাধিক শর্তও দিল কলকাতা হাইকোর্ট
Calcutta High Court on Chhath Puja: আদালত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ৷ কত লোক প্রবেশ করতে পারবে, সেটাও জানিয়ে দিয়েছে ৷
Published : November 13, 2026 at 6:55 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: হাওড়ার রাসমনি ঘাটে শর্তসাপেক্ষে ছটপুজোর অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । তবে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন নির্দেশে জানিয়েছে, চলতি বছরই রাসমনি ঘাটে শেষ ছটপুজো করার অনুমতি দিচ্ছে আদালত । আগামী বছর থেকে রাজ্য প্রশাসনকে অন্য কোনও জায়গায় এই পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে ।
এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ শর্ত হিসেবে জানিয়েছে, পুলিশ-প্রশাসনকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে হবে ঘাটে । মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থাও করতে হবে । সাড়ে তিন হাজারের বেশি লোক যাতে না সমাগম হয়, তা গণনা করে নির্দিষ্ট করতে হবে । সাড়ে তিন হাজার লোক হলেই পুলিশ লোক ঢোকা বন্ধ করবে ।
আদালত আরও জানিয়েছে, শনিবার দুপুর থেকে শুরু করে সোমবার সকাল 7টা পর্যন্ত এই পুজো করা যাবে । ছটপুজো কমিটির ছয়জনের নাম আদালত এদিন নথিভুক্ত করেছে । সম্পত্তির কোনও ক্ষতি হলে বা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে আদালতের নথিভুক্ত কমিটির ব্যক্তিরা এর জন্য দায়ী থাকবেন । কোনওরকম বাজি ফাটানো চলবে না । আগামী বছর পুজোর জন্য যেন মামলা না করা হয় সে কথাও বলে দিয়েছেন বিচারপতিরা ।
উল্লেখ্য, রাসমনি প্রপার্টির সেবায়েতদের পক্ষে মামলায় বলা হয়, ওই জায়গা ব্যবহার করতে দিলে হাজার হাজার লোক ওই স্থানে জমায়েত করবে । প্রত্যেক বছর এই নিয়ে মামলা হয় । পুজো করতে দেওয়া সম্ভব নয় । জায়গাটারই এখন অত্যন্ত খারাপ অবস্থা । মাত্র পাঁচ ফুট ঢোকার রাস্তা । ঘাটটিও খুবই সুরক্ষিত নয় । প্রশাসনও প্রত্যেক বছর বলে অন্যত্র ব্যবস্থা করবে। কিন্তু করা হয় না ।
এদিন মামলার শুনানিতে উঠে এসেছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কারণ, রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতে বলা হয়, হাতে আর সময় নেই । আগামী পরশু পুজো । এবারের মতো রাজ্য ওই পুজোর অনুমতি দিলে সামলে নেবে প্রশাসন । কিন্তু প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে উঠে এসেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীরামপুরের সভা ও চোরবাগানের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ ।
প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘পুজোর ছুটির আগে শ্রীরামপুরের একটি রাজনৈতিক সভায় অনুমতি দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেছিলেন, ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া যায় না । যদি না ওই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের অনুমতি থাকে’ ।’’
পাশাপাশি রাসমনি ঘাটের মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে আইনজীবী শাক্য সেন দাবি করেন যে সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ ওই ঘাটে যান, সেক্ষেত্রে যেকোনও সময় চোরবাগানের মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । রাজ্যের বক্তব্য, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে । তাদেরকে নতুন ব্যবস্থা করতে কিছুটা সময় প্রয়োজন। সময় দিতে হবে । ওই স্থানে বিগত 40-45 বছর ধরে পুজো হচ্ছে ।
কিন্তু প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘পুজো হবে কি হবে না, তা নিয়ে আমরা একেবারেই চিন্তিত নই । আমরা দেখতে চাই আইনসঙ্গত নির্দেশ দিতে হবে নাকি বেআইনি নির্দেশ দিতে হবে ।’’ মামলাকারী ছটপুজো কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 5-7 হাজার লোকের বেশি আসে না এই পুজোয় । প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ শেষ পর্যন্ত জানায়, 3 হাজার 500 জনের বেশি অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷
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