অন্যরা সুযোগ পেলে বামেদের বইয়ের স্টল বসাতে দিতে হবে, নির্দেশ হাইকোর্টের

অন্যরা সুযোগ পেলে বামেদের বইয়ের স্টল বসাতে দিতে হবে, নির্দেশ হাইকোর্টের
Bongaon CPI(M) Book Stall: দুর্গাপুজোয় বইয়ের স্টল দেওয়া নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান সরকারকে ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসীদের মত প্রকাশের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে ৷
Published : October 15, 2026 at 6:32 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: সবাই যেখানে নিজেদের জিনিসপত্র বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছে, সেখানে বামেদের বই বিক্রি করতে দেওয়া বন্ধ করা যায় না ৷ যশোর রোডে বনগাঁয় দুর্গাপুজোর স্টলে সিপিআই(এম)-এর বইয়ের স্টল দেওয়ার মামলায় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
এই মামলায় বৃহস্পতবির বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের উচিত এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে অন্যান্য মতদর্শে বিশ্বাসীরা যেন নিজেদের মতামত প্রকাশে বাধা না পায় ৷ তাতে গণতন্ত্র ফলপ্রসূ হবে ৷ পুজোর দিনগুলিতে বামেদের স্টল বসতে দিতে হবে এবং পুলিশকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোথাও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয় ৷ আগের বছরের স্টলের জায়গা থেকে 100 মিটারের মধ্যে সিপিআই (এম)-কে বইয়ের স্টল বসাতে দিতে হবে ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে বামেরা দীর্ঘকাল ধরে যে জায়গায় বইয়ের স্টল দিয়ে থাকে, সেই জায়গায় তাদের স্টল করতে দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু অন্যান্যরা স্টল দিতে পেরেছে ৷ আগামী 23 নভেম্বর এসপিকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ যথাযথ পালন করা হল কি না ৷