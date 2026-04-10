সংগ্রামী যৌথমঞ্চের হাজরায় মিছিলের আবেদন খারিজ হাইকোর্টের, মিলল বিক্ষোভের অনুমতি

আগামী রবিবার এই কর্মসূচি পালন করবে সংগ্রামী যৌথমঞ্চ৷ এর জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট৷

কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 4:18 PM IST

কলকাতা, 10 এপ্রিল: সংগ্রামী যৌথমঞ্চের মিছিলের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট৷ তবে তাদের অবস্থান-বিক্ষোভ করার অনুমতি দিয়েছে আদালত৷ শুক্রবার এই নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য৷ তবে কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছেন বিচারপতি৷

সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য৷ চলতি বছরের 31 মার্চের মধ্যে 25 শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত৷ এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করে রাজ্য সরকার৷ কিন্তু সংগ্রামী যৌথমঞ্চের অভিযোগ, রাজ্য সরকার তাদের প্রাপ্য ডিএ মেটাচ্ছে না৷ পাশাপাশি তারা সরকারি কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন৷

এই অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে আগামী রবিবার (12 এপ্রিল) একটি প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে এই সংগঠন৷ এই কর্মসূচির অনুমতি নেওয়ার জন্য পুলিশ-প্রশাসনের কাছে তারা যে আবেদন করে, সেখানে উল্লেখ করা হয় যে আগামী রবিবার তারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে চায়৷ হাজরা মোড় থেকে শুরু হবে এই প্রতিবাদ৷ তার পর হরিশ মুখার্জি রোড হয়ে আবার হাজরা মোড়ে ফিরে আসবে তাদের মিছিল৷ প্রায় 3 হাজার মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে৷ বেলা 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি হবে৷

সংগ্রামী যৌথমঞ্চের অভিযোগ, পুলিশ তাদের কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি৷ তারা এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল৷ কিন্তু সেখান থেকেও কোনও প্রত্যুত্তর আসেনি৷ এর পর কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে বকেয়া ডিএ আদায়ের আন্দোলনে যুক্ত থাকা এই সংগঠন৷

শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়৷ সেখানে বিচারপতি মামলাকারীদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘ভবানীপুর থেকে হাজরার পরিবর্তে শিয়ালদহ থেকে রানি রাসমনি রোড পর্যন্ত মিছিল করলে অসুবিধা কোথায়?’’ মামলাকারীদের পক্ষে এজলাসে ছিলেন আইনজীবী জয়দীপ কর৷ তিনি বলেন, ‘‘এই সংগঠন রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ওই স্থানকে নির্ধারিত করেছে।’’

মামলাকারীর আইনজীবীর এই কথা শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচাৰ্য বলেন, ‘‘রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা শুধু ভবানীপুর-হাজরাতেই থাকে না৷ গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে থাকে৷ সেখানে কলকাতা-শিয়ালদহ থেকে রানি রাসমনি হার্ট অফ দ্য সিটি, সেখানে করলে তো আরও বেশি মানুষের নজরে আসবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যদি ডায়মন্ড হারবার হতো, সেখানে প্রশ্ন ছিল।’’

এজলাসে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত৷ তাঁর কাছে বিচারপতি জানতে চান, ‘‘যদি সংগ্রামী যৌথমঞ্চ মিছিল না করে, শুধুমাত্র অবস্থান বিক্ষোভ করে এবং সেখানে 200 মানুষের সমাগম হয়। রাস্তায় গাড়ি চলাচলে যদি কোনও বাধা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আপনাদের কি আপত্তি আছে?’’

উত্তরে অ্য়াডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বিচারপতিকে বলেন, ‘‘প্রশাসন কিন্তু তাদের আবেদন বাতিল করেনি। বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলেছে। মুক্তাঙ্গনের সামনে করতে পারে আবেদনকারীরা। যে এলাকা দিয়ে আবেদনকারীরা মিছিল করবে বলছে, সেটি জনবহুল৷ পাশাপাশি সেখানে হাসপাতাল রয়েছে। রোগীদের যাতায়াতের পাশাপাশি যানজট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়াও সামনে নির্বাচন৷ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।’’

একই সঙ্গে অ্যাডভোকেট জেনারেল এই সংগঠনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন৷ তিনি বলেন, ‘‘এখানে যে সংগ্রামী যৌথমঞ্চ আবেদন জানিয়েছে, তাদের রেজিস্ট্রেশন আছে কি নেই জানি না৷ যদি রেজিস্ট্রেশন না থাকে, তাহলে তাদের এই আবেদনের কোনও অধিকার নেই৷ আর যদিও বা রেজিস্ট্রেশন থাকে, তাহলে এই আবেদনকারী আবেদন করতে পারে না।’’

সবপক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে সংগ্রামী যৌথমঞ্চের মিছিলের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য৷ তাঁর নির্দেশ, আগামী রবিবার হাজরা মোড়ে শুধু অবস্থান-বিক্ষোভ করতে পারবে এই সংগঠন৷ তবে এই কর্মসূচির জন্য কিছু শর্তও বেঁধে দিয়েছে আদালত৷

হাইকোর্টের নির্দেশ, ওই অবস্থান-বিক্ষোভে অংশ নিতে পারবেন এক হাজার লোক৷ দুপুর 1টায় শুরু করতে এই কর্মসূচি৷ শেষ করতে হবে বিকেল 4টের সময়৷ শব্দবিধি মেনে অবস্থান বিক্ষোভ করতে হবে। যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করবে।

