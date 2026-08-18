রাজ্যের জাতিগত শংসাপত্র যাচাইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

রাজ্যের জাতিগত শংসাপত্র যাচাইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের
14 মে-র বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য জানিয়েছিল, 2011 সাল থেকে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি শ্রেণিভুক্ত হিসেবে যে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, সমস্ত শংসাপত্রকে যাচাই করা হবে।
Published : August 18, 2026 at 12:52 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: জাতিগত শংসাপত্র যাচাইয়ের বিজ্ঞপ্তির উপরে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট । ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন নির্দেশে জানিয়েছে, আদালত এই মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া বা পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত গত 14 মে জাতিগত শংসাপত্র যাচাই নিয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া বিজ্ঞপ্তির উপরে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে ।
উল্লেখ্য, 14 মে-র বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, 2011 সাল থেকে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি শ্রেণিভুক্ত হিসেবে যে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, সমস্ত শংসাপত্রকে যাচাই করা হবে । প্রয়োজনে যদি কোনও শংসাপত্র ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে তা বাতিল করা হবে ।
রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় । আবেদনকারী আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও রঘুনাথ চক্রবর্তীর দাবি, শংসাপত্র বাতিল করার বিষয়ে রাজ্যের এই ধরনের ক্ষমতা নেই । তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যের এই পদক্ষেপের শিকার হবেন রাজ্যের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শংসাপত্র প্রাপক অন্তত 1 কোটি 69 লক্ষ মানুষ ৷ যাঁদের অনেকের নাম বর্তমানে এসআইআর ট্রাইব্যুনালে বিচারধীন রয়েছে ৷ ফলে তাঁরা এই নথি সেখানে দাখিল করতে পারবেন না । রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত একপেশে এবং 1994 সালের তপশিলি জাতি ও উপজাতি চিহ্নিতকরণ আইনের পরিপন্থী বলে আদালতে দাবি করেন মামলাকারীরা । তাঁদের বক্তব্য ছিল, কোনও রকম জালিয়াতির অভিযোগ এবং প্রমাণ ছাড়াই এই ধরনের বৈষম্যমুলক আচরণ ভারতীয় সংবিধানের 14, 15(4), 16(4) ও 21 ধারার বিরোধী ৷
রাজ্যের কাছে তাদের এই নির্দেশিকা পুনর্বিবেচনা করার জন্য গত 4 জুন আবেদন করা হয়েছিল । কিন্তু তাতে কোনও সাড়া না মেলায়, বাধ্য হয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানান মামলাকারীরা । যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতে জানান, রাজ্য সরকার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ অন্যান্য নথি এবং জাতিগত পারিবারিক শংসাপত্র যাচাই করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ।
এবিষয়ে রাজ্য সরকারের বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য সরকারের জাতিগত শংসাপত্র যাচাইয়ের বিজ্ঞপ্তির উপরে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে । মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত এসসি, এসটি ও ওবিসি-দের ক্ষেত্রে কোনও রকম শংসাপত্র যাচাই করা যাবে না । তবে রাজ্যের কাছে যদি কোনও অভিযোগ আসে, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জেলার আধিকারিকরা তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে বলে জানিয়েছে আদালত ।