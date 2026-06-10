'অরূপ কি মেসির ছোটবেলার বন্ধু ?' কেন পুলিশি তলবে যাচ্ছেন না, প্রশ্ন বিচারপতির
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এদিন বলেন, "অরূপ কি মেসির ছোটবেলার বন্ধু ? সেদিনের কাণ্ডে কলকাতার মানুষের মাথা হেঁট হয়েছে। মেসি-কাণ্ডে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ৷"
Published : June 10, 2026 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: মেসি কেলেঙ্কারিতে অরূপ বিশ্বাসকে রক্ষাকবচ দিয়েও চরম ভর্ৎসনা হাইকোর্টের। সংবাদপত্রের ছবি দেখিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অরূপের আইনজীবী কিশোর দত্তকে বলন, "মেসির গায়ে যিনি লেগে রয়েছেন, তিনি আপনার মক্কেল ? আপনার মক্কেল কি মেসির ছোটবেলার বন্ধু ? একজন মন্ত্রীর এমন আচরণ হতে পারে ! তার জন্য কলকাতার মানুষের মাথা হেঁট হয়েছে ওইদিন। কী করে তিনি লিওনেল মেসির এত কাছে গেলেন ? মেসির নিরাপত্তার জন্য এটা খুব ভয়ানক।"
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলা-দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ৷ গ্রেফতারের আশঙ্কায় গত পরশু অর্থাৎ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে রক্ষাকবচের আবেদন করেন অরূপ বিশ্বাস ৷
মেসিকাণ্ডে শুনানি
বুধবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, "অন্য তিন জায়গায় অনুষ্ঠান (গোট ইভেন্ট) সুন্দরভাবে হল, কিন্তু কলকাতায় কেন বিশৃঙ্খল অবস্থা হল? কলকাতা থেকে মেসি বিরক্ত হয়ে চলে গেল ৷ এটা লজ্জা। আপনার (অরূপের আইনজীবী কিশোর দত্ত) মক্কেলের আবেদন পরে শুনব ৷ আগে সেই দিনের ঘটনার জন্য পুলিশের রিপোর্ট চাইব।" পাশাপাশি আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকে তদন্ত করতে হবে কেন সেদিনের ইভেন্ট সংগঠিত করা যায়নি। আগামী 4 সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ বিচারপতির। মামলার পরবর্তী শুনানি 4 অগস্ট।
এদিন সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি পর্যবেক্ষণে বলেন, "অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাতে সর্বোচ্চ সাজা সাত বছরের জেল ৷ পাশাপাশি, কেউ যদি তদন্তে সহযোগিতা করেন তাহলে তাঁর সুরক্ষাকবচ পাওয়ার কথা ৷ অভিযোগ, তিনি দু'দফায় নোটিশে সহযোগিতা করেননি। পাশাপাশি সেশন আদালতেও জামিনের আবেদন জানিয়েছেন ৷ কিন্তু তার মানে ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত 226 ধারায় তিনি সুরক্ষাকবচ পাবেন না, তেমন নয়। সেই জন্যই তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হচ্ছে ৷ 13 ডিসেম্বরের ঘটনায় 30 মে অভিযোগ দায়ের। এটা অনেক দেরি। প্রায় ছ'মাসের ব্যবধান।"
পাশাপাশি এদিন বিচারপতি নির্দেশ দেন, অরূপ বিশ্বাসকে যখনই ডাকা হবে, তখনই তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। তদন্ত যাতে যৌক্তিক জায়গায় পৌঁছয় সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে। 48 ঘণ্টা আগে হাজিরার নোটিশ দিতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি বাইরে যেতে পারবেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া ৷ আগামী 17 অগস্ট পর্যন্ত তাঁর এই রক্ষাকবচ বজায় থাকবে। রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর পাশপোর্ট জমা রাখতে হবে নিম্ন আদালতে।
শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "একটি আগাম জামিনের আবেদন করা হয়েছে বারাসত সেশন কোর্টে। তিনি ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন যখন এই ঘটনা ঘটেছিল ৷ গতবছর 13 ডিসেম্বর ঘটনাটি ঘটে। তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি। এখন তাঁকে সুরক্ষা দেওয়া হলে তদন্ত প্রভাবিত করতে পারেন। দু'দফায় সমন পাঠানো হলেও তিনি হাজিরা দেননি। তাঁকে বারে বারে তলব করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কোনও নথি বা প্রমাণ দেননি। তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী ৷ তাঁর আবেদনের কোনও যৌক্তিকতা নেই। কোনও রক্ষাকবচ পাওয়ার সুযোগ নেই ৷
অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, আমার মক্কেল মেসির কাছাকাছি থাকার জন্য ক্লোজ প্রক্সিমিটি কার্ড নিয়েছিলেন। আর মেসির ক্লোজ থাকা কোনও অপরাধ নয়। ওইদিনের ঘটনায় তদন্তের জন্য রাজ্য সিট গঠন করেছিল। পুলিশ তদন্ত করেছে।
এদিকে, অরিন্দম জানা শতদ্রু দত্তের পক্ষের আইনজীবী ও সুরক্ষা কবচের বিরোধীতা করেন ৷ আমার মক্কেল শতদ্রু দত্ত ৷ গত 6 মাস আগের ওই ঘটনায় মেসির মেগা ইভেন্টের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ পরে জামিন পেয়েছেন ৷ তদন্তকারী সংস্থা যদি মনে করে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন তাহলে নেওয়া উচিত ৷ তিনি বেআইনি সুবিধা নিয়েছিলেন ৷ দেশজুড়ে চারটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন আমার মক্কেল। আমার মক্কেলকে আতঙ্কিত করে রেখে তাঁর থেকে ফ্রি টিকিট নিয়ে 66 কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।
গতবছর ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি ৷ এই ঘটনায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে অরূপ বিশ্বাসকে তলব করেছিল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। তবে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন ৷